Adolescente apanha de cinta e pais são presos em Sumaré

Jovem teria apanhado do pai e ficou com marcas nos braços, mãos e pescoço

Um caso de lesão corporal e maus tratos foi registrado na tarde desta segunda-feira (5) no Jardim Picerno, em Sumaré. Uma adolescente teria apanhado do pai com objeto semelhante a um cinto, ocasionando lesões nos braços, mãos e região do pescoço. A Polícia Militar foi chamada e os responsáveis pela menor de idade acabaram sendo levados à Delegacia e acabaram presos.

De acordo com informações do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de maus-tratos contra adolescente na Rua das Gravilhas. No local, uma familiar relatou que a vítima havia enviado mensagens informando que estaria sendo agredida no interior da residência.

Em contato com a adolescente, ela disse aos PMs que teria sido agredida pelo genitor com o uso de objeto semelhante a um cinto, relatando ainda medo de permanecer no imóvel. A equipe policial constatou que a vítima apresentava lesões aparentes nos braços, mãos e região do pescoço. Os responsáveis legais pela jovem confirmaram que houve a agressão, alegando tratar-se de medida disciplinar.

Diante dos fatos, a adolescente foi encaminhada para atendimento médico, sendo posteriormente liberada. Os responsáveis foram conduzidos à DDM (Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher), onde a autoridade policial de plantão elaborou o boletim de ocorrência, permanecendo os envolvidos presos. Tanto a idade da jovem como dos responsáveis não foram informados pela PM.

Tráfico de drogas

Dois casos de tráfico de drogas foram registrados em Sumaré e Hortolândia também nesta segunda-feira (5). No primeiro caso, na parte da tarde, uma equipe policial realizava patrulhamento em local conhecido pela incidência de tráfico de drogas no Portal Bordon quando visualizou um indivíduo manuseando uma sacola em frente a um terreno. Ao perceber a aproximação policial, o homem tentou fugir, sendo abordado em seguida.

Na busca pessoal, foram localizadas porções de substância análoga à cocaína. Em diligências no terreno, que fica na Avenida Carlos Basso, foram apreendidos aproximadamente 0,024 kg de substância análoga à cocaína e 0,218 kg de substância análoga à maconha. Questionado, o acusado informou que realizava a venda de entorpecentes no local. Diante dos fatos a ocorrência foi apresentada no plantão policial permanecendo o indivíduo preso.

E no período da noite, PMs realizaram abordagem a um indivíduo que desembarcava de um veículo de transporte por aplicativo no Jardim Adelaide. Ao perceber a presença policial, o abordado arremessou ao solo uma sacola plástica contendo entorpecentes. Durante a busca pessoal, foi localizada, no interior de sua vestimenta, outra sacola contendo dinheiro em espécie.

Questionado, o cidadão informou que realizava a função de recolhimento de valores provenientes do tráfico de drogas. No total, foram apreendidos aproximadamente 0,148 kg de maconha, 0,046 kg de cocaína, 0,008 kg de substância análoga a dry, 0,010 kg de crack, além de R$ 2.315,00 em dinheiro. O homem acabou conduzido à Delegacia e permaneceu preso.

