Bares e restaurantes da RMC registram saldo positivo de empregos formais em novembro de 2025

Em 11 meses, setor de alimentação gerou 1.436 postos

Após registrar fechamento de 60 vagas em outubro, o grupo Alimentação – bares, restaurantes e comércios de alimentação – voltou a apresentar saldo positivo. Em novembro de 2025 foram gerados 90 empregos formais na Região Metropolitana de Campinas (RMC) de acordo com o Novo Cadastro Geral de Empregos e Desempregado (Caged). Já no acumulado de janeiro a novembro o saldo é de 1.436 postos de trabalhos criados pelo setor.

Em novembro do ano passado o setor de alimentos registrou um total de 2.958 contratações com carteira e 2.868 demissões. Em 14 dos 20 municípios que integram a RMC o saldo foi positivo – com mais contratações que demissões. Apenas cinco tiveram saldo negativo e um com o mesmo número de contratações e demissões.

Entre os municípios com maior geração de novos empregos formais, estão Itatiba (25), Campinas (14), Pedreira (12), Santo Antônio de Posse (11). Sumaré (9) e Holambra e Vinhedo (07).

Nas cidades com saldo negativo, estão Jaguariúna (5), Santa Bárbara D’Oeste (4), Nova Odessa (3), Morungaba (2) e Monte Mor (1).

Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas, André Mandetta, o saldo de novembro de 2025 comparado com o mesmo mês de 2024, quando foram abertas 155 postos de trabalho nas cidades da RMC, teve uma queda acentuada, mas em linha com o registrado em todo o país, com queda nas contratações. “Mas quando você compara o acumulado de 2025 (1.436) com o mesmo período de 2024 (1.358), temos um ligeiro aumento, o que mostra que o setor de alimentação fora do lar é bastante resiliente e um importante gerador de empregos”, explica.

Mandetta também lembra que o saldo positivo de novembro vem ao encontro do que apontou pesquisa realizada pela Abrasel junto aos empresários do setor, em outubro: 34% dos empresários da RMC pretendiam contratar mais funcionários nos últimos meses do ano. Outros 58% vão manter o quadro de empregados e apenas 8% têm a intenção de demitir.

“Para enfrentar a escassez de profissionais, muitos empresários têm adotado medidas para atrair e manter seus colaboradores. As ações mais comuns são a premiação por desempenho, seguida de cursos e treinamentos, flexibilização de horários e aumento de salários”, completa o presidente da Abrasel Campinas.

André Mandetta, Abrasel Regional Campinas

