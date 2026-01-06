Nova Odessa reforma viatura do Trânsito e fortalece segurança viária

Veículo antes utilizado pela Guarda Civil Municipal foi reformado e adaptado para as ações de fiscalização de trânsito, otimizando recursos públicos e ampliando a capacidade operacional

A Prefeitura de Nova Odessa está reforçando sua estrutura de segurança viária com a reforma de um veículo que antes integrava a frota da Guarda Civil Municipal e agora será utilizado na fiscalização de trânsito. Além de passar por uma revisão mecânica criteriosa e repintura, a Viatura 10, uma Renault Oroch, recebeu identidade visual oficial do setor e já entrou em operação.

A ação foi conduzida pela Secretaria de Municipal de Segurança Pública, que ampliou a capacidade operacional da frota reaproveitando um patrimônio existente, sem a necessidade de novas aquisições. “Investir em estrutura é, acima de tudo, investir em quem trabalha pela cidade. Seguimos avançando com seriedade, integração entre as secretarias e compromisso com a população”, destacou o secretário adjunto de Segurança Pública, Silvio Natal.

Com a iniciativa, o setor municipal de Trânsito passou a contar com quatro viaturas para as operações realizadas pelos agentes de trânsito, que diariamente atuam nas ruas orientando, fiscalizando e garantindo mais segurança para motoristas, ciclistas e pedestres.

