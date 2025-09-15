Um adolescente que estava trabalhando no tráfico de drogas foi detido na madrugada desta segunda-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu no conjunto Roberto Romano e ele foi pego em ação de rotina da Guarda Municipal.

Com ele foram apreendidos maconha, crack, cocaína e dinheiro. A ação foi por volta das 3h30. Ele foi ‘devolvido’ para a mãe após o registro.

Abaixo a resenha da Guarda Civil Municipal – Santa Barbara D’Oeste

Natureza: Ato Infracional – Trafico de drogas. Local: Rua Reverendo Feliciano Pires, 260, Conjunto Habitacional Roberto Romano. Horário: 03:30

SÍNTESE: apreensão adolescente

Durante um patrulhamento preventivo no bairro Roberto Romano, os patrulheiros visualizaram um indivíduo sentado em uma cadeira na via pública, em frente ao bloco 260.

Ao notar a presença da viatura, ele empreendeu fuga a pé para o interior do referido bloco.

Diante da fundada suspeita, a guarnição iniciou um acompanhamento a pé sendo detido posteriormente. Realizada a abordagem e busca pessoal, foram encontrados em sua posse três pochetes e um aparelho celular da marca Motorola.

Dados apresentados no plantão policial, onde foi constatado que, no interior das pochetes, havia:

– 59 porções de maconha

– 42 porções de cocaína

– 48 porções de crack

– R$ 223,00 em notas diversas

Os fatos foram narrados à autoridade policial, que determinou a elaboração de um Boletim de Ocorrência de Ato Infracional de Tráfico de Drogas e a apreensão dos entorpecentes, do aparelho celular e do dinheiro. D. foi liberado à sua genitora.

