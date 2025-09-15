O vereador barbarense Tikinho usou as redes sociais para expor a luta que tem travado contra a depressão. Neste setembro amarelo, ele foi às redes contar que tem recebido apoio nas últimas semanas.

Ele diz que resolveu focar na saúde para poder encarar o dia a dia. Tikinho faz longo elogio à prática esportiva como meio para se fugir da depressão. E seriam várias formas de esporte para se sair do ‘fundo do poço’.

Abaixo o relato do barbarense Tikinho

Há 2 semanas Resolvi mudar minha vida ! 3 anos atrás tive uma depressão onde não me deixava ter vontade de mais nada, nem de fazer coisas que eu mais amava a fazer. Jogar bola , treinar e várias outras. Hoje posto essa foto em agradecimento a alguns amigos que me mostraram que o esporte o exercício físico é sim capaz de salvar e mudar vidas! Em 2 semanas mudei meu ritmo de vida ! Todos os dias treinando, comendo certo, tirando vícios como bebida, café em quantidade alta quem me conhece sabe que bebia café ao invés de água, e alimentação saudável. Perdi já 4 kilos

Então meus amigos saída da rotina que te atrasa! Você é capaz de vencer tudo que quiser. Obrigado meu irmão Estevão Campos por me ajudar este ser a mão. Obrigado meu irmão Bachin Junior e a sua academia que é referência tmj vamos por mais irmãos

