Vigilância fala de Febre Maculosa e Arboviroses com servidores no IZ de Nova Odessa

Na manhã da sexta-feira (12), a Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa promoveu palestras de capacitação e orientação para cerca de 50 servidores municipais alocados no Instituto de Zootecnia (IZ) do município. A ação abordou medidas de prevenção contra a Febre Maculosa, uma enfermidade transmitida por carrapatos infectados — e as arboviroses, grupo de doenças virais causadas por picada de mosquitos transmissores da Dengue, Zika, Chikungunya, Febre Amarela e outras.

A iniciativa integra as ações de Segurança do Trabalho da Prefeitura de Nova Odessa e visa preparar os servidores que atuam em áreas com maior risco de exposição a vetores — como carrapatos e mosquitos — responsáveis pela transmissão dessas doenças.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa e CRI (Centro de Referência em Infectologia), Paula Mestriner, reforçou a importância da informação como ferramenta de proteção. “Levar conhecimento aos servidores é fundamental para que eles reconheçam os sinais das doenças e saibam como se proteger no ambiente de trabalho. A prevenção começa com a informação”, destacou.

Febre Maculosa

É uma doença infecciosa, febril aguda, de gravidade variável. Pode se manifestar de forma leve ou evoluir para quadros graves com alta taxa de letalidade. Os sintomas incluem febre alta, dor de cabeça intensa, vômitos, manchas na pele, entre outros. A infecção ocorre por meio da picada de carrapatos infectados e o tratamento com antibióticos deve ser iniciado o quanto antes, ainda nos primeiros sinais da doença, para evitar complicações como inflamação cerebral, paralisia e insuficiências respiratória ou renal.

Arboviroses

São doenças virais transmitidas por artrópodes, principalmente mosquitos, como os dos gêneros Aedes, Culex e Anopheles. As mais conhecidas são Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela. Os sintomas podem variar desde febre e dores no corpo até quadros graves que exigem internação. A prevenção depende de ações como o combate aos criadouros de mosquitos, uso de repelente e proteção individual.

