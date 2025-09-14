Palestra sobre Acessibilidade em Imóveis Comerciais será realizada dia 30 em SBO

A Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santa Bárbara d’Oeste (AEASBO), com o apoio da Prefeitura, promoverá no dia 30 de setembro, às 9 horas, a palestra “Acessibilidade em Imóveis Comerciais”. O encontro acontecerá no Centro de Cultura Ambiental, localizado na Avenida Sábato Ronsini, nº 951, Jardim Itamaraty.

A atividade será conduzida pela engenheira civil Lenita Secco Brandão, especialista na área. Ao término, os participantes receberão certificado de participação.

A iniciativa reforça a importância da acessibilidade como condição essencial para a construção de espaços inclusivos, que garantam o direito de ir e vir de todas as pessoas, especialmente daquelas com deficiência ou mobilidade reduzida. Além de atender às exigências legais, a aplicação de soluções acessíveis em imóveis comerciais promove maior participação social, fortalece a cidadania e agrega valor aos empreendimentos.

O evento é aberto ao público, mediante inscrição pelo link: https://aeasbo.portalsca.com.br/.

Os organizadores convidam os participantes a contribuírem, de forma voluntária, com a doação de leite ou brinquedos, que serão destinados a crianças em situação de vulnerabilidade social do município.

