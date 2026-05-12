Os adolescentes parecem estar burlando os pais por meio de compras online para adquirir produtos proibidos para a idade.

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Em meio ao avanço das discussões sobre ECA Digital, classificação indicativa e proteção de menores no ambiente online, uma pesquisa da Ipsos sobre comportamento digital e exposição de crianças e adolescentes a riscos na internet.

A pesquisa “Mundo Online”, realizada entre 21 de agosto e 1º de setembro de 2025, ouviu 1.200 criança adolescente de 10 a 17 anos em todo o Brasil. A coleta foi feita online (CAWI), com amostra nacional representativa das classes ABC e ponderação baseada em dados do IBGE/PNAD.

Pela extensão da pesquisa, a divulgação dos dados vem sendo realizada em fases pela Unico, empresa que contratou o serviço.

Adolescentes no ambiente online

O levantamento mostra que parte dos adolescentes brasileiros já utiliza o ambiente online para acessar produtos restritos por idade, como álcool, cigarros eletrônicos e tabaco, muitas vezes com o objetivo de burlar mecanismos de controle e ocultar o consumo dos pais.

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