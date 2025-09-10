A afirmação de que The Rock perdeu 27kg para THE SMASHING MACHINE é errada

Leia + sobre diversão e arte Na preparação para o papel, o ator seguiu justamente o caminho oposto: treinava até quatro horas por dia para ganhar massa muscular e alcançar o porte físico imponente de Kerr, um dos lutadores mais temidos do MMA nos anos 1990. Na coletiva de imprensa do Festival de Veneza, onde o filme foi aplaudido por 15 minutos após sua estreia mundial, o diretor Benny Safdie disse que a preparação do ator começou depois de uma conversa entre eles, na qual Safdie afirmou que “[para ficar mais parecido com Kerr], você precisa ficar maior e inchado”. Uma matéria recente da Men’s Health detalhou como foi seu processo para dar vida a Kerr. Eram três treinos diários para trabalhar todos os aspectos de sua forma física: pela manhã, cerca de uma hora de cardio em um simulador de escada, no qual intercalava os picos de esforço; após o almoço, voltava à academia para uma sessão de musculação de uma hora; e, para finalizar, de noite, o astro fazia de 15 a 20 minutos de cardio em ritmo constante para melhorar ainda mais sua capacidade aeróbica, além de 60 a 90 minutos de treino de MMA para aprimorar os movimentos. Como registrou nas suas redes sociais (aqui), o objetivo de Johnson era aumentar ainda mais seu tamanho e aprimorar seu condicionamento físico para se aproximar da força e do visual característico do lutador, que pesava mais de 110kg. A perda de peso mencionada em algumas matérias aconteceu apenas após as filmagens e não teve relação com a preparação para o papel. Dirigido por Benny Safdie e estrelado por Dwayne Johnson e Emily Blunt, CORAÇÃO DE LUTADOR – THE SMASHING MACHINE estreia nos cinemas brasileiros no dia 2 de outubro de 2025.