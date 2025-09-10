Nova Odessa inaugura serviço de tomografia no Hospital Municipal e agiliza atendimento de pacientes críticos

Em cerimônia realizada nesta segunda-feira (08/09), a Prefeitura de Nova Odessa inaugurou o serviço de tomografia computadorizada no Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia. A partir de agora, exames críticos passam a ser realizados dentro do próprio município, garantindo maior agilidade nos diagnósticos e condições mais apropriadas para intervenções em casos graves. Além de eliminar uma lacuna no atendimento de urgência, a chegada da tomografia consolida o ciclo de avanços na Saúde Pública iniciado com a implantação da UTI em 2024.

Antes do novo serviço de tomografia, exames críticos exigiam deslocamentos de pacientes em UTI móvel até Americana – um processo demorado e que gerava uma despesa de cerca de R$ 80 mil mensais. Com o tomógrafo em pleno funcionamento dentro do hospital, estima-se uma redução de 80% nessas transferências. Ocorrências como politraumatismos por acidentes, emergências neurológicas e suspeitas de AVC ganham resposta imediata, com aceleração de laudos e tratamentos, sem contar a eliminação dos riscos do transporte para pacientes graves.

O prefeito Leitinho destacou o impacto humanitário da conquista. “O serviço de tomografia representa autonomia para nossa rede de Saúde. Estamos oferecendo dignidade e segurança aos pacientes. Cada minuto economizado significa mais oportunidades de salvar vidas”, afirmou.

Outro diferencial do novo tomógrafo é o acompanhamento dos procedimentos em tempo real pelos médicos do hospital. O corpo clínico pode interagir com o operador durante o exame, sugerir ajustes e validar suspeitas na sala de comando, algo impossível de acontecer quando o paciente era removido.

O vice-prefeito Mineirinho reforçou o legado para a Saúde municipal. “A tomografia complementa nossa UTI, formando uma rede de alta complexidade. Hoje, estamos cuidando dos pacientes sem que eles tenham que sair da cidade”, avaliou.

O presidente da Câmara, vereador Oséias Jorge, reconheceu a importância do investimento. “Este serviço coloca a Saúde de Nova Odessa em um novo patamar. Além da economia de recursos, eleva a segurança no atendimento”, concluiu.

Tecnologia a serviço da vida

O tomógrafo instalado é um modelo de campo aberto, capaz de atender pacientes de até 180 kg e com abertura ampliada (77 mm), oferecendo conforto inclusive para casos de obesidade. Equipado com bomba injetora, permite exames complexos, como angiotomografias de aorta, cerebral e de membros inferiores. O serviço opera de forma integrada, da recepção do paciente à realização do exame e envio das imagens para uma central de laudos externa, com resultados emitidos em até duas horas. Operado por empresa especializada – responsável por manutenção preventiva e insumos –, o equipamento assegura sustentabilidade ao serviço.

