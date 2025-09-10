Fundo Social de Sumaré visita unidades da LyondellBasell e A. Schulman

Leia Mais notícias da cidade e região

Na última segunda-feira (8), representantes do Fundo Social de Solidariedade de Sumaré realizaram uma visita às unidades da LyondellBasell e A. Schulman, importantes indústrias do setor químico e plástico. A comitiva foi recebida pelo gerente industrial Alvimar Correia, que apresentou as instalações, o funcionamento e as práticas adotadas pela empresa.

Durante o encontro, foram debatidos temas de grande relevância para a cidade, com ênfase em soluções sustentáveis que podem ser aplicadas no dia a dia da população. A parceria entre o município e as empresas foi destacada como estratégica para o desenvolvimento econômico e social de Sumaré.

A LyondellBasell e a A. Schulman são reconhecidas mundialmente por seus investimentos em inovação e sustentabilidade, alinhando sua atuação a iniciativas que transformam positivamente as comunidades onde estão inseridas.

A presidente do Fundo Social, Débora Mikaelle, ressaltou a importância dessa aproximação. “Conhecer de perto a atuação dessas empresas nos permite fortalecer parcerias que refletem em melhorias concretas para a população. É muito significativo ver como a sustentabilidade e a inovação podem caminhar junto com a responsabilidade social, beneficiando toda a comunidade de Sumaré”, disse ela.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP