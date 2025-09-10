O vereador Juninho Dias (PSD) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara municipal de Americana solicitando informações da secretaria municipal de Saúde sobre os atendimentos realizados pelo setor de planejamento familiar no município.

Segundo o parlamentar, a medida atende a demandas apresentadas por moradores que buscam de esclarecimentos sobre os serviços oferecidos.

“O planejamento familiar é essencial para a promoção da saúde e para a melhoria da qualidade de vida da população”, afirma Juninho.

No requerimento, o vereador questiona a prefeitura sobre o encaminhamento dos pacientes para o setor, quais profissionais realizam os atendimentos e suas especialidades, os tipos de casos e demandas atendidas e os critérios utilizados para a liberação de procedimentos como vasectomia e laqueadura. O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário durante a sessão ordinária de terça-feira (16) e será encaminhado ao Poder Executivo para resposta.

Renan de Angelo pede informações sobre calçamento em rua próxima ao Hospital Municipal

O vereador Renan de Angelo (Podemos) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações da prefeitura sobre calçamento e segurança na Rua Goiânia, nas proximidades do Hospital Municipal.

De acordo com o parlamentar, moradores procuraram seu gabinete solicitando o calçamento para garantir maior acessibilidade para as pessoas que utilizam do espaço. “A medida é de extrema importância, considerando o intenso fluxo de pessoas no local devido à proximidade com o Hospital Municipal, e visa assegurar a segurança e o bem-estar dos pedestres”, afirma Renan.

No requerimento, o vereador pergunta se a área é considerada passeio público; qual a possibilidade de execução de calçamento no local e qual a viabilidade de instalação de guarda-corpo ao longo do trecho. O requerimento foi discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (9), e encaminhado à prefeitura para resposta.

