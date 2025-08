Agenda cultural de agosto tem aniversário de Americana com o Roteiro Gastronômico

Americana completa 150 anos em agosto e a agenda cultural preparada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, tem três dias de comemoração especial com o “Roteiro Gastronômico Americana 2025” e outras atrações artísticas das mais diversas vertentes culturais.

O Roteiro Gastronômico acontece nos dias 29, 30 e 31 de agosto, na Avenida Antônio Pinto Duarte, região do portal de entrada da cidade, em celebração aos 150 anos da cidade, com shows de Roupa Nova, Ultraje a Rigor, Sami Rico, Ricardo e João Fernando, entre outros, e mais de 40 pratos da gastronomia local.

“A administração Chico Sardelli e Odir Demarchi preparou um mês intenso de eventos para celebrar toda a diversidade cultural de nossa querida cidade, proporcionando uma programação à altura dos 150 anos de Americana”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Confira a programação completa:

Até 22/08

A exposição “Timeless”, do artista Marcelo Tinoco, no Museu de Arte Contemporânea (MAC) Americana, pode ser visitada gratuitamente de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo. Classificação indicativa: livre.

01/08 (sexta-feira)

O musical “Starlight Concert – Músicas Clássicas” será apresentado no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol) às 21h, com classificação indicativa livre. Os ingressos custam de R$ 50,00 a R$ 140,00 e estão disponíveis em www.ingressodigital.com.

02/08 (sábado)

A atividade “Yoga Hormonal, Dança Circular e Sommelier Chá” acontece no CCL às 15h30, com entrada solidária de 1 litro de leite longa vida, destinado a famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. Mais informações em instagram.com/reconectarser.yoga

02/08 (sábado)

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe o musical “Baile Real – O Concerto” com Chamber Strings, às 20h. A classificação indicativa é livre. Os ingressos custam de R$ 80,00 a R$ 160,00 e estão disponíveis em www.sympla.com.br.

03/08 (domingo)

O teatro infantil “Chapeuzinho Vermelho” será encenado no Teatro Municipal Lulu Benencase às 15h, com classificação livre para todos os públicos. Ingressos disponíveis em www.ingressodigital.com por R$ 15,00 a R$ 50,00.

04/08 (segunda-feira)

Sessão Pontos MIS no MAC Americana exibe, às 19h30, o filme nacional “Baby”. A atividade é gratuita e a classificação indicativa é de 16 anos. O Programa Pontos MIS acontece em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura de Americana, via Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

06/08 (quarta-feira)

A Biblioteca Municipal de Americana “Professora Jandyra Basseto Pântano” recebe o evento “Brecha – Clube de Leitura e Cinema”, das 19h às 21h, com entrada gratuita. A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Müller, no Centro.

07/08 (quinta-feira)

A Oficina Pontos MIS terá o tema “Análise e Trilha Sonora para Curtas” e acontece das 18h às 22h no MAC Americana. São 30 vagas e a participação é gratuita. A classificação indicativa é de 14 anos.

07/08 (quinta-feira)

A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana apresenta o Concerto “Intercâmbios – A França no Brasil”, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A classificação indicativa é livre. A entrada é solidária com a doação de 1 litro de leite longa vida. Ingressos em www.ingressodigital.com.

08/08 (sexta-feira)

A Biblioteca Municipal recebe a exposição “Contos de um Canto”, do artista Thiago Burioli. A entrada é gratuita. A visitação acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até 25 de setembro.

08/08 (sexta-feira)

A Orquestra Filarmônica do Senai Americana apresenta o Concerto “Seleção Grandes Clássicos”, às 19h30, no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação indicativa livre. A entrada é solidária com doação de 1 litro de leite longa vida. Ingressos em www.ingressodigital.com.

09/08 (sábado)

O musical infantil “A Bela e a Fera – O Musical” será encenado às 15h no Teatro Municipal Lulu Benencase. A classificação indicativa é livre. Os ingressos custam de R$ 70,00 a R$ 140,00 e estão disponíveis em www.ingressodigital.com.

09/08 (sábado)

O musical “Abba Experience” será apresentado às 19h no Teatro Municipal Lulu Benencase. Ingressos em www.ingressodigital.com com valores de R$ 80,00 a R$ 160,00. A classificação indicativa é livre.

10/08 (domingo)

A Casa do Conto recebe a Contação de História “Você é Especial” de Max Lucado, às 15h. A classificação indicativa é livre e a entrada é gratuita. A Casa do Conto fica na Avenida Carioba, nº 113, Carioba.

10/08 (domingo)

O espetáculo teatral “Me Dá Tua Mão”, com Clóvys Tôrres, será encenado às 19h no Teatro Municipal Lulu Benencase. Os ingressos custam de R$ 25,00 a R$ 50,00 e estão disponíveis em www.vargasingressos.com.br. A classificação indicativa é livre.

11/08 (segunda-feira)

O MAC Americana exibe o filme “O Melhor Amigo”, às 19h30, com entrada gratuita, dentro da Sessão Pontos MIS. A classificação indicativa é de 16 anos.

12/08 (terça-feira)

A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi apresenta o Concerto Didático na Casa da Criança Juriti, às 8h. O evento é gratuito.

14/08 (quinta-feira)

A Banda Municipal apresenta o Concerto Didático no Centro de Prevenção a Cegueira (CPC), às 14h. O evento é gratuito.

14/08 (quinta-feira)

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe a premiação do Festival de Artes Visuais de Americana (FAVA) 2025, às 19h. A classificação indicativa é livre e a entrada é gratuita.

15/08 (sexta-feira)

O álbum “Quantas vezes é possível se apaixonar?”, do artista americanense Do Prado, será lançado às 18h no Teatro Municipal Lulu Benencase. A classificação indicativa é livre e os ingressos custam de R$ 5,00 a R$ 10,00.

16 e 17/08 (sábado e domingo)

O CCL recebe o 8º Encontro de Carros Antigos 2025 Americana. No sábado, o evento acontece a partir das 18h e no domingo, das 9h. A classificação indicativa é livre e a entrada solidária com a doação de 1 kg de arroz.

16/08 (sábado)

A Casa do Conto recebe o projeto para leitura de livros e audiência de contos “Histórias que nunca ouvi”, das 14h às 17h. A classificação indicativa é livre e a entrada é gratuita.

16/08 (sábado)

O musical infantil “Frozen – Edição Comemorativa 10 Anos” será apresentado às 16h no Teatro Municipal Lulu Benencase. A classificação indicativa é livre. Os ingressos custam de R$ 30,00 a R$ 60,00 e estão em www.ingressodigital.com.

18/08 (segunda-feira)

O MAC Americana exibe os filmes “Saneamento Básico + Ilha das Flores”, na Sessão Pontos MIS, a partir das 19h30. A classificação indicativa é de 12 anos. O evento é gratuito.

19/08 (terça-feira)

A Casa do Conto recebe o encontro “Noite de Caldos, Contos e Lendas Regionais do nosso Folclore”, das 19h às 22h. A classificação indicativa é livre e a entrada é gratuita.

20/08 (quarta-feira)

A Biblioteca Municipal recebe o evento “Brecha – Clube de Leitura e Cinema”, das 19h às 21h, com entrada gratuita.

22/08 (sexta-feira)

O sarau “Contos de um Canto” – Celebração Dia do Folclore acontece na Biblioteca Municipal de Americana, das 19h às 21h, com entrada gratuita. Haverá contação de histórias com Naê DellaParma, apresentação musical de Leandro Serizo e exibição de curta-metragem “Sereia do Mangue”.

24/08 (domingo)

Nany People estrela a montagem teatral “Ser mulher não é para qualquer um”, às 19h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. A Classificação Indicativa é de 16 anos. Ingressos de R$ 40,00 a R$ 80,00 em www.vargasingressos.com.br.

25/08 (segunda-feira)

O filme “O Vendedor de Sonhos” será exibido às 19h30 no MAC Americana, dentro da Sessão Pontos MIS. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é de 12 anos.

29, 30 e 31/08 (sexta-feira, sábado e domingo)

O Roteiro Gastronômico Americana 2025 acontece na Avenida Antônio Pinto Duarte, região do portal de entrada da cidade, em celebração aos 150 anos da cidade, com shows de Roupa Nova, Ultraje a Rigor, Sami Rico e mais de 40 pratos. Na sexta-feira (29), a programação ocorre das 17h às 22h; no sábado (30), das 15h às 22h e no domingo, das 12h às 22h. A entrada é solidária com entrega de 1 litro de óleo. Classificação: Livre

30/08 (sábado)

A peça “O Verdadeiro Amor” será encenada às 19h no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação indicativa livre. Ingressos de R$ 20,00 a R$ 40,00 disponíveis em www.ingressodigital.com.

31/08 (domingo)

O Musical Infantil “Concerto Grandes Clássicos” será apresentado às 19h no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação livre e entradas custando de R$ 30,00 a R$ 60,00.

