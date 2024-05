O festival de entretenimento “Brno- cidade no centro da Europa” é uma série de eventos na segundamaior cidade tcheca.

Entre várias atividades, inclui um festival de fogos de artifício e música chamado Starobrno Ignis Brunensis, realizado na cidade e no Castelo de Špilberk e no Castelo de Veveří, bem como na represa de Brno. O festival culmina com uma grande exibição de fogos de artifício no topo do Castelo Špilberk.

Litomyšl de Smetana

7 de junho a 6 de julho.

www.smetanovalitomysl.cz

Todo verão, o grande festival de música comemora o mais famoso natural de Litomyšl, o compositor Bedřich Smetana. É o segundo festival mais antigo da República Tcheca, criado em 1949.

Veja mais sobre turismo e internacional

O programa principal consiste em produções de ópera, versões de óperas feitas para concerto, concertos de gala, oratórios, cantatas e noites de cantigas, mas o programa variado também oferece espaço para balé, concertos de igreja e de rua ou formas que se sobrepõem a outros gêneros. O centro do festival é o magnífico Palácio Renascentista de Litomyšl, que foi inscrito na lista da UNESCO.

Festival Internacional de Cinema de Karlovy Vary

27 de junho a 5 de julho www.kviff.com

O Festival de Cinema de Karlovy Vary é o festival de cinema mais prestigiado da Europa Central e conta com uma atmosfera inconfundível. O primeiro festival foi realizado em 1946, em Mariánské Lázně, e um ano depois foi transferido para Karlovy Vary. Desde então, tem sido celebrado regularmente na primeira metade de julho. O festival geralmente apresenta mais de 200 novos filmes de todo o mundo, e o melhor filme é premiado com o Globo de Cristal na cerimônia final. Celebridades e estrelas, milhares de fãs de cinema, concertos, cerimônias, festas, coletivas de imprensa e dezenas de outros eventos compõem o festival. O epicentro dos acontecimentos é o Hotel Thermal, porém as exibições dos filmes ocorrem praticamente em toda a cidade.