Agentes do Samu de Hortolândia recebem novos uniformes

Prefeitura promoveu cerimônia de entrega dos EPIs na central do serviço, na sexta-feira (13), evento contou com participação do prefeito José Nazareno Zezé Gomes

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Hortolândia segue com investimentos importantes para oferecer mais segurança às equipes de saúde e à população. A Prefeitura entregou os novos uniformes para os agentes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A entrega foi feita na central do órgão, na manhã desta sexta-feira (13). Participaram da cerimônia o prefeito José Nazareno Zezé Gomes, o secretário de Saúde, Dênis André José Crupe, e autoridades do Legislativo municipal.

O coordenador do órgão, Renato Lopes Machado, explica que os protocolos do Samu determinam que deve ser feita a substituição periódica dos uniformes utilizados pelas equipes. As vestimentas são consideradas EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). Os uniformes conferem a padronização visual do serviço e facilitam a identificação imediata dos socorristas.

“Cada macacão entregue representa muito mais que um uniforme. É o símbolo da prontidão, técnica e coragem dos profissionais do Samu. Eles vestem diariamente esse manto de responsabilidade. São verdadeiros heróis que levam cuidado, esperança e vida a quem mais precisa”, destaca o coordenador.

Entrega

Os uniformes entregues têm novidades em relação à vestimenta atual utilizada pelos agentes. “O novo uniforme vem com uma parte acolchoada na região dos joelhos”, destaca o coordenador de enfermagem do órgão, Gilton Nascimento de Souza.

Para facilitar ainda mais a identificação dos socorristas, os novos uniformes têm escrito “Hortolândia” nas costas. Na parte superior do braço esquerdo, o novo uniforme vem com o emblema da bandeira do Brasil. Já na parte superior do braço direito vem com o emblema do serviço e os dizeres “Samu 192”.

O prefeito Zezé Gomes destacou que a entrega dos novos uniformes é uma ação importante para valorizar o trabalho desempenhado pelos socorristas do Samu.

“Cuidar da saúde das pessoas também significa garantir estrutura e valorização para quem está na linha de frente salvando vidas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência tem um papel fundamental para a nossa comunidade, porque é o serviço que chega primeiro nos momentos mais delicados, quando cada minuto faz toda a diferença. Há um ano, tivemos a alegria de entregar a reforma e ampliação da sede do Samu Regional de Hortolândia, fortalecendo a estrutura de trabalho das equipes.

Agora, com a entrega dos novos uniformes, seguimos valorizando esses profissionais que atuam com coragem, preparo e dedicação para salvar vidas todos os dias. Investir no SAMU é investir na segurança e no cuidado com a nossa população. É garantir que as equipes tenham condições adequadas para continuar prestando esse serviço essencial, que é motivo de orgulho para toda a nossa cidade”, destacou Zezé Gomes.

Inauguração

Os atuais uniformes utilizados pelo Samu foram entregues pela Prefeitura de Hortolândia na cerimônia de inauguração da obra de reforma e ampliação da central do serviço, em 2025. O serviço atingiu a “maioridade” ao completar 18 anos de implantação no município, em janeiro deste ano. No mês passado, o Samu ministrou capacitação sobre sobre Suporte Básico de Vida para as equipes das Atenções Primária e Especializada da rede municipal de saúde.

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