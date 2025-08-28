Agosto Dourado: Americana conscientiza no HM e UBS São Domingos

A equipe do Núcleo de Especialidades da Secretaria de Saúde de Americana promoveu, nesta terça-feira (26), uma atividade do programa Mamãe Nenê na Unidade Básica de Saúde “Dr. Walter Jorge Paulo”, no Jardim São Domingos. A ação contou com orientações às mães e gestantes atendidas pela unidade, como parte da campanha Agosto Dourado, mês dedicado ao incentivo, proteção e apoio ao aleitamento materno.

A palestra foi conduzida pela fonoaudióloga Sandra Possobon e pela pediatra e neonatologista Raquel Amarantes, que reforçaram a importância do aleitamento materno para a saúde do bebê e o bem-estar da mãe, destacando os benefícios nutricionais, emocionais e preventivos que a prática oferece. A ação foi acompanhada pela enfermeira da UBS, Maria Luiza Angotti.

“Esse encontro foi um momento especial de troca de experiências e de aprendizado. Orientar as mães e gestantes sobre o aleitamento materno é fundamental para que se sintam mais seguras e confiantes nesse processo, sabendo da importância que ele tem para o desenvolvimento saudável da criança e para o fortalecimento do vínculo afetivo”, destacou Maria Luiza.

Com o tema “Priorizar o aleitamento: criar sistemas de apoio sustentáveis”, a campanha Agosto Dourado já realizou diversas atividades ao longo do mês em unidades de saúde e espaços sociais do município. A iniciativa segue esta semana, com ações no programa Mãe Americanense no SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) da APAM, nesta quarta-feira (27), e no SCFV da Cruzada das Senhoras Católicas, na quinta-feira (28).

“A campanha Agosto Dourado reforça que o aleitamento materno é um investimento na vida e na saúde das crianças. Quando promovemos atividades como essa, contribuímos para que a informação chegue às famílias e se transforme em prática, fortalecendo uma rede de apoio que é essencial para as mães”, pontuou a diretora da Unidade de Atenção Especializada e de Urgência e Emergência, Ana Rúbia.

“O objetivo do programa Mamãe Nenê é justamente acolher e orientar as famílias desde o início da gestação. O incentivo ao aleitamento materno é uma das nossas prioridades, porque sabemos que ele representa um dos maiores gestos de cuidado e proteção que a mãe pode oferecer ao bebê”, completou a coordenadora do Núcleo de Especialidades, Valeska Dalanezi.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, promoveu na segunda (25) um encontro especial dedicado aos profissionais da instituição. A atividade aconteceu no Jardim Terapêutico e trouxe como tema “A composição do leite humano”, destacando não apenas o valor nutricional, mas também os inúmeros benefícios que o aleitamento oferece para a saúde e o desenvolvimento dos bebês.

A palestra foi conduzida pela nutricionista Marilia Garcia, referência em nutrição pediátrica e materno-infantil, com formação pela Universidade de Boston, Universidade de Munique e USP, além de atuar como Medical Scientific Liaison na Nestlé.

O diretor do Hospital Municipal, Ruy Santos, destacou a relevância da iniciativa. “Celebrar o Agosto Dourado dentro do hospital é também reafirmar nosso compromisso com a humanização e com a saúde das famílias. Incentivar a amamentação é investir em um futuro mais saudável para as novas gerações”.

Mais do que compartilhar conhecimento científico, o encontro reforçou a importância do leite materno como um verdadeiro “primeiro alimento de vida”, capaz de fortalecer vínculos, promover imunidade e garantir um início mais saudável para as crianças.

“O leite materno é insubstituível e representa um dos maiores gestos de cuidado e amor que uma mãe pode oferecer ao seu filho. Ações como essa fortalecem a importância da amamentação e reforçam o compromisso da nossa rede em promover saúde desde os primeiros dias de vida. Esse é um trabalho que valoriza tanto a ciência quanto o afeto, e que traz benefícios para toda a sociedade”, disse o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

