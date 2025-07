Uma estudante de 18 anos foi agredida em Curitiba após ser abordada por uma mulher que a criticou por estar sem sutiã. O caso ocorreu na tarde de quarta-feira (16), enquanto a jovem caminhava pela região do Largo da Ordem em direção a uma cafeteria no Alto São Francisco.

Segundo o advogado da vítima, Eduardo Holdorf, a agressora começou a encarar a jovem de longe, olhando fixamente para a região dos seios.

Gritou e falou do sutiã

Ao se aproximar, questionou se ela trabalhava em uma fábrica de sutiãs. Ao ouvir que não, passou a insultá-la, dizendo: “Por que você está sem sutiã, sua sem vergonha?”, descreveu, em entrevista ao Portal Nosso Dia.

Ainda de acordo com Holdorf, a mulher afirmou que poderia matá-la por conta disso e deu um soco no rosto da jovem. A estudante tentou escapar atravessando a rua, mas percebeu que estava sendo seguida pela agressora, que andava do outro lado da via.

