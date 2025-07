Secretaria de Esportes inicia, no dia 21 de julho, o processo de inscrições para a 3ª Divisão do Campeonato Amador 2025, com limite de 20 equipes e início previsto para o final de agosto.

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, inicia nesta segunda-feira, 21 de julho, a distribuição das fichas de inscrição para o Campeonato Amador de Futebol 3ª Divisão, que contará com até 20 equipes participantes.

As inscrições devem ser realizadas pelos representantes dos times interessados diretamente na sede da secretaria, localizada no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa, em horário comercial, das 8h às 17h.

As equipes que participaram da edição de 2024 e não retirarem suas fichas dentro do prazo serão automaticamente consideradas desistentes, abrindo espaço para novos times ingressarem na competição.

Prazo

O prazo final para entrega das fichas preenchidas é quinta-feira, 31 de julho. A data marca também a divulgação da reunião técnica com os representantes dos clubes, quando serão apresentados o regulamento oficial, a tabela de jogos e o formato da disputa. A previsão de início do campeonato é final de agosto.

“Esperamos, mais uma vez, realizar um grande evento. Nosso Campeonato Amador da 3ª Divisão já é reconhecido como um dos melhores do interior paulista pelo seu nível técnico. Tudo isso com o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, sem qualquer custo para as equipes.”, destacou o secretário adjunto de Esportes e Lazer, José Henrique de Carvalho.

Em breve, a secretaria também divulgará informações sobre as inscrições para as 1ª e 2ª Divisões do Campeonato.