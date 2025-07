Um dos grandes assuntos da última sexta-feira, dia 18 de julho, foi Elisa Annenberg-Paglia, filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia. Em um vídeo belíssimo postado nas redes sociais, a jovem assumiu o namoro com a atriz norte-americana Karlie Jo Dickinson – com direito a um beijão que levou os fãs à loucura.

E se engana quem acha que, por algum motivo, Sandra Annenberg não apoiaria a felicidade da filha, que é abertamente LGBTQIAPN+ e ganhou o apoio da mãe quando se assumiu. Ainda no final da sexta-feira (18), a jornalista fez uma homenagem emocionante para a filha, que completou 22 anos na mesma data em que assumiu o namoro, se declarando para ela e mostrando o quanto a ama.

Declaração da mãe Annenberg

“18/07/2003. Nascia uma filha. Nascia uma mãe. E um amor inexplicável… Aprendi a ensinar sobre a vida. Não havia Manual… A cada passo, uma descoberta. E eu olhava pelos seus olhos de quem via tudo pela primeira vez. Era uma tela em branco. Mas cheia de vontades e gostos. Sempre soube o que queria. E assim foi!”, começou Sandra, que já enfrentou um problema de saúde delicado.

“18/07/2025. Hoje, Elisa, Minha Vida, completa 22 anos. Agora sou eu q a olho com olhos de descoberta. Hoje é ela quem me ensina. E eu vejo uma mulher pronta pra viver seus desejos e realizar seus sonhos. Fui o melhor de mim. Me doei por inteiro. E recebi de volta uma parceira pra vida inteira! Te amo, Fi”, encerrou a jornalista em uma publicação junto de fotos com Elisa.

Nos comentários, seguidores se emocionaram com a declaração e desejaram felicitações para a jovem, incluindo famosas como Tatá Werneck e Dani Calabresa.

