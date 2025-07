Shopping ParkCity celebra aniversário de Sumaré com tributo à Marília Mendonça

Sumaré completa 157 anos no dia 26 de julho e, para celebrar a data, o projeto Palco ParkCity, do Shopping ParkCity Sumaré, preparou uma programação especial: um show gratuito em homenagem à cantora Marília Mendonça.

A apresentação será realizada no dia 25 de julho, sexta-feira, a partir das 19h30, na Alameda ParkCity. A cantora Bruna Campos promete animar o público com um repertório especialmente selecionado para os fãs, repleto de modão e canções apaixonadas.

“O aniversário de Sumaré é uma data especial para todos nós e nada melhor do que celebrar este momento com uma apresentação musical animada e divertida”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

Joelma ressalta que o projeto Palco ParkCity tem o intuito de promover atividades que valorizam a cultura e, ao longo do ano, proporciona ao público espetáculos artísticos gratuitos – como shows musicais e peças teatrais voltadas para o público infantil.

“Este show celebra toda a conexão do Shopping ParkCity Sumaré com o município e sua comunidade, que abraçou e fez do empreendimento uma referência em compras, serviços e local de lazer e entretenimento”, comenta Leila Dada, Coordenadora de Administração Geral da AD Shopping.

Serviço:

Show Tributo Marília Mendonça

Quando: 25 de julho.

Horário: 19h30.

Onde: Alameda ParkCity.

Evento gratuito.

