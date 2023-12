Motorista de aplicativo é covardemente agredido

por passageiro que estava alcoolizado e vídeo viraliza nas redes sociais. A mulher tentou conter o marido, que deu um soco no Uber e disse que ele iria receber os ’18 real”.

Leia Mais Notícias do Brasil e exterior

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP