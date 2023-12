Palmeiras vence e põe 1 mão no título

O Palmeiras bateu o Fluminense

e colocou uma mão no título de Campeão Brasileiro de 2023. O jogo terminou 1 a 0 pro time paulista.

Agora com 69 pontos, o Verdão só perde o título se for goleado e os adversários golearem- o saldo do Verdão é 8 pontos maior que o do Atlético MG, hoje segundo colocado no torneio.

Leia + Sobre todos os Esportes

Os principais adversários no torneio, Galo e Flamengo, também venceram suas partidas e adiaram o grito de é campeão.

Breno Lopes marcou o único gol do jogo e o Fluminense jogou com time alternativo- vai disputar o mundial de clubes. Os cariocas também jogaram quase que todo o segundo tempo com um jogador a menos.

A rodada final do campeonato acontece na próxima quarta-feira e o Palmeiras está muito perto de comemorar seu 12o título nacional e o bicampeonato- se tornando também o maior campeão do século.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP