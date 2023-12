PAT disponibiliza 355 vagas de emprego em Americana

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana está com 355

vagas de emprego disponíveis, como analista de atendimento (70), auxiliar de limpeza (36) e auxiliar de produção (37).

Os interessados devem entrar no site www.americana.sp.gov.br. Na página principal, buscar por “Serviços mais acessados”, clicar em “PAT – Vagas Emprego” e preencher os dados. Depois do cadastro efetuado, é preciso clicar na vaga de interesse para se candidatar.

O cadastro e encaminhamento do currículo são realizados exclusivamente pelo site da Prefeitura.

VAGAS PARA CADASTRO NO SITE

Ajudante de Pedreiro – Com Experiência 2

Ajudante de Produção – Sem Experiência 6

Ajudante de Tecelão – Sem Experiência 1

Ajudante Geral – Com Experiência 4

Ajudante Geral – Sem Experiência 14

Analista de Atendimento – Com Experiência -Trabalhar em Limeira 70

Atendente de SAC – Sem Experiência 2

Atendimento no Setor de Frios – Sem Experiência 2

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 10

Auxiliar Contábil – Com Experiência 1

Auxiliar de Carga e Descarga – Sem Experiência 4

Auxiliar de Confeitaria – Sem Experiência 2

Auxiliar de Contabilidade – Com Experiência 1

Auxiliar de Cozinha – Com Experiência 11

Auxiliar de Cozinha – Sem Experiência 2

Auxiliar de Departamento Pessoal – Com Experiência 1

Auxiliar de Escritório – Com Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar de Extrusor – Sem Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 10

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 26

Auxiliar de Logística – Com Experiência 1

Auxiliar de Manutenção Predial – Sem Experiência 2

Auxiliar de Pedreiro – Com Experiência 1

Auxiliar de Produção – Com Experiência 30

Auxiliar de Produção – Sem Experiência 7

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência 2

Auxiliar de Serviços Gerais – Com Experiência em Jardinagem 1

Auxiliar de Serviços Gerais – Sem Experiência 2

Auxiliar Operacional de Logística – Com Experiência 4

Auxiliar Operador de Máquina Digital – Sem Experiência 1

Babá – Sem Experiência 1

Balanceiro – Sem Experiência 1

Barman – Sem Experiência 1

Carga e Descarga em Obras – Sem Experiência 4

Carpinteiro – Com Experiência 10

Confeiteiro – Sem Experiência 2

Consultor de Vendas – Sem Experiência 15

Contramestre – Com Experiência 2

Corretor de Imóveis – Com Experiência 1

Costureira de Máquina Reta – Com Experiência 2

Cozinheiro – Com Experiência 3

Empregado Doméstico – Com Experiência 1

Encarregado de Expedição – Com Experiência 1

Estágio em Administração e Ciências Contábeis – Sem Experiência 2

Estágio em Administrativo, RH, Direito e TI – Sem Experiência 1

Estoquista – Sem Experiência 1

Faxineiro – Sem Experiência 1

Fresador Convencional – Com Experiência 1

Funileiro Automotivo – Com Experiência 4

Garçom – Com Experiência 3

Impressor Flexográfico – Com Experiência 1

Jardineiro – Com Experiência 1

Mandrilhador – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção – Tratores – Com Experiência 2

Mecânico Geral – Com Experiência 10

Montador – Com Experiência 1

Motorista de Caminhão Caçamba – Com Experiência 2

Motorista de Caminhão Truck – Sem Experiência 1

Operador de Armazém – Sem Experiência 6

Operador de Caixa – Com Experiência 2

Operador de Caixa – Sem Experiência 1

Operador de Carregadeira – Com Experiência 1

Operador de Logística – Com Experiência 2

Operador de Loja – Sem Experiência 1

Pedreiro – Com Experiência 1

Polidor – Com Experiência 1

Porteiro – Com Experiência 1

Promotor de Vendas – Sem Experiência 1

Recepcionista Caixa – Sem Experiência 1

Retificador de Peças – Com Experiência 1

Revisor de Tecidos – Sem Experiência 1

Separador de Tecidos – Com Experiência 1

Serralheiro – Com Experiência 1

Servente de Obras – Sem Experiência 10

Serviços Gerais – Sem Experiência 3

Social Media – Com Experiência 1

Técnico de Manutenção – Com Experiência 1

Técnico Eletrônico – Com Experiência 2

Técnico em Edificações – Sem Experiência 1

Trabalhador da Manutenção de Edificações – Com Experiência 1

Vendedor de Empréstimos Consignados – Com Experiência 4

Vendedor E-Commerce – Sem Experiência 1

Vendedor Externo – Com Experiência 3

Vendedor Externo – Sem Experiência 1

Vendedor Interno – Sem Experiência 2

VAGAS PARA PCD

Auxiliar Administrativo – Com Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

