Senac Americana debate diversidade e inclusão em evento aberto ao público

a Semana Senac de Inclusão e Diversidade Sociedades democráticas, mais justas e igualitárias reconhecem que todas as pessoas devem ter oportunidades e direitos iguais. Com o intuito de fomentar essa discussão e ampliar a percepção de que as diferenças não podem ser fatores de exclusão. Sob o tema Povos Originários e Corporeidade, o evento terá atividades presenciais e on-line. Toda programação é gratuita e aberta ao público mediante inscrição no site.

A grande convidada desta edição é a escritora, professora e ativista indígena, Eliane Potiguara, considerada a primeira escritora indígena do Brasil e embaixadora Universal da Paz em Genebra (Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix – Genebra – Suíça). Ela participará da palestra História de Nossas Lutas: avanços e conquistas, on-line e aberta ao público, que acontece na terça-feira, dia 5, das 14h30 às 16h. Para assistir, basta se inscrever no site e acessar o canal do Senac São Paulo no YouTube.

Mais notícias da cidade e região

Antes disso, na abertura do evento, que acontece no dia 4, o público poderá conferir a Exposição Metaverso, das 8h às 21h, com direito a certificado de participação. A imersão, que ocorre na modalidade on-line, visa possibilitar a igualdade por meio da arte, com o objetivo de ser um instrumento de inclusão e diversidade, além de fomentar a inclusão digital.

No Senac Americana, presencialmente, a Semana Senac de Inclusão e Diversidade terá início com o Cine Debate: MBORAIHU – O Espírito Que Nos Une, no dia 4/12, das 9h às 11h. O filme produzido pelo grupo de pesquisa Ambiente, Diversidade e Saúde, da Fiocruz, visa conscientizar a sociedade acerca da importância de valorizar a cultura tradicional indígena para garantir o desenvolvimento sustentável no país. O debate buscará sensibilizar e discutir as manifestações de discriminação, racismo e preconceito contra etnias indígenas, através de dados e informações, visibilizando a existência e presença de corpos indígenas em nosso país. A entrada é gratuita e não é necessário fazer inscrição prévia.

Encerrando a programação, no dia 6/12, das 19h30 às 21h, a influenciadora campineira, Musa Carol, irá guiar a palestra Desmistificando a obesidade – entendendo os mitos e realidades. Na qual buscará esclarecer equívocos comuns sobre a obesidade, oferecendo uma visão abrangente e baseada em evidências sobre esse importante tópico de saúde. As inscrições podem ser feitas pelo site do evento.

Semana Senac de Inclusão e Diversidade

Data: 4/12 a 6/12

Inscrições: https://eventos.sp.senac.br/evento/semana-senac-de-inclusao-e-diversidade/

Evento gratuito

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo – Americana/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-americana