O Timão segue na série A em 2024, mas o Santos ainda

precisa vencer seu último compromisso na próxima quarta-feira. As derrotas de Bahia (perdeu para o América MG) e Vasco (caiu para o Grêmio) livraram o Corinthians de ir pressionado para a última rodada.

O Santos foi atropelado pelo Athlético PR este domingo (3-0) e ainda vai ter emoção na última rodada.

Na última rodada, o Santos encara o Fortaleza em casa e precisa vencer para permanecer na Série A. Caso Vasco, que encara o Bragantino no Rio de Janeiro, e Bahia, que recebe o Atlético MG na Fonte Nova, não vençam seus jogos, o Peixe se livra com apenas o empate.

CBF é alvo de invasão de dados em suas redes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem informar que, apesar de contar com robustos mecanismos de proteção de dados, identificou nesta sexta-feira (01), uma outra provável intrusão criminosa em seus dispositivos conectados à rede da entidade.

Este ato resultou na subtração (furto) de alguns documentos, que, lamentavelmente, foram também alvo de falsificação/adulteração.

Na ação, os criminosos se apropriaram da base de documentos, que foram falsificados ou fraudados.

Tal comportamento criminoso configura, dentre outros, os crimes previstos nos artigos 154-A e 299 do Código Penal.

Diante dessa situação, a entidade está tomando medidas proativas e imediatas e notificando as autoridades policiais competentes para a adoção de todas as providências que a lei exige.

A colaboração estreita com as autoridades visa a assegurar a adoção de todas as medidas cabíveis para a investigação e responsabilização dos criminosos envolvidos. Vale lembrar que a legislação pune o furto de documentos, a falsificação e a utilização por terceiros de tais documentos.

Reforçamos nosso compromisso com a integridade dos dados e garantimos que estamos cooperando integralmente com as autoridades para a rápida resolução desse incidente.

