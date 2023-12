O presidente da Venezuela , Nicolás Maduro, anunciou

por meio de suas redes sociais que os eleitores do país que participaram do referendo realizado neste domingo (3) aprovaram as medidas que podem resultar na anexação de parte do território da Guiana.

Mais de 95% dos votos válidos responderam SIM a todas as perguntas. O presidente do país agora poderá iniciar empreitada para tomar anexar o território da Guiana.

A região de Essequibo é rica em petróleo e hoje representa quase 70% de todo o território da Guiana, que rejeita este referendo e solicitou ao Tribunal Internacional de Justiça que emita uma ordem de emergência para interromper a consulta popular, uma vez que, defende, o território lhe pertence.

