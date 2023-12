O Ministério das Relações Exteriores divulgou informações que indicam notável aumento na migração de brasileiros para o exterior ao longo dos últimos 10 anos. 740 deixam o país por dia.

Essa tendência, já em curso há muitos anos, atingiu proporções significativas, conforme revelado pelos dados recentes.

Há uma década, aproximadamente 1,9 milhão de brasileiros residiam fora do Brasil. Hoje, esse número saltou para impressionantes 4,6 milhões, indicando que, em média, 740 brasileiros tomam a decisão diária de buscar novas oportunidades e experiências além das fronteiras nacionais. Este fenômeno, observado ao longo do tempo, demonstra uma crescente busca pela felicidade e por condições de vida mais favoráveis em outros países.

A Bicalho Consultoria, especializada em fornecer assistência abrangente ao longo do processo migratório para aqueles que tem o desejo de residir e trabalhar legalmente nos Estados Unidos e Portugal, está dedicada a acompanhar de perto esses brasileiros.

“Testemunhamos um aumento constante no número de brasileiros que buscam novos horizontes no exterior. Estamos aqui para apoiar quem deseja migrar, oferecendo suporte e orientação especializada em todo o processo”, afirma Dr. Vinicius Bicalho, advogado licenciado nos Estados Unidos, Portugal e Brasil, e CEO da Bicalho Consultoria Legal.

Uma parcela significativa desse contingente é composta por profissionais qualificados e bem-sucedidos em suas respectivas áreas, os quais buscam oportunidades alinhadas com seus objetivos de vida.

A consultoria ressalta a importância de compreender as motivações por trás dessa decisão e destaca a contribuição positiva que os cidadãos no exterior podem oferecer como representantes do nosso país.

“Você não é mais ou menos brasileiro morando no exterior; pelo contrário, aqui você é a imagem do Brasil para outras nações.” Destaca Dr. Vinicius.

A Bicalho Consultoria reforça o compromisso com o auxílio aos brasileiros que buscam novas experiências, ao mesmo tempo que destaca o potencial de expansão dos negócios (incluindo internacionalização de franquias) e a promoção da imagem do Brasil no cenário internacional.

