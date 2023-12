Um Toyota Corolla já meio velho foi recuperado

por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste na tarde deste domingo. O veículo que havia sido roubado horas antes no mesmo dia. O carro foi encontrado no Jardim Laranjeiras.

Os guardas seguiram informações transmitidas pela central de rádio. Elas apontavam que um veículo modelo Corolla fora roubado em Americana. Após o roubo, os criminosos realizaram o mesmo ato em um depósito de bebidas localizado já na Avenida Monte Castelo em Santa Bárbara. Mais notícias da cidade e região Os agentes da lei então iniciaram o patrulhamento e localizaram o veículo em frente a uma igreja na rua Mococa. O carro estava trancado e dele tinha sido retirado o painel multimídia. A vítima foi chamada e compareceu com a chave reserva do carro. Foram apresentados no plantão policial da cidade os relatos dos Guardas. A queixa de roubo foi retirada. Foi elaborado boletim de ocorrência registrando a recuperação do veículo.

Após PolicialPadrao

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP