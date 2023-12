O ex-secretário Adegas Jr estreia esta semana

um Podcast e traz o ex-prefeito Zé Maria de Araújo Jr no 1o programa

Estreia do PODSBO Hoje com o Ex-Prefeito Zé Maria! 🌟

Hoje é o grande dia! Com imensa alegria, convidamos você para a estreia do PODSBO, onde vamos explorar as histórias de Santa Bárbara d’Oeste de um jeito único. E para começar com chave de ouro, nosso primeiro convidado é o Ex-Prefeito Zé Maria, que trará relatos sensacionais, incluindo a fascinante história do Shopping Tivoli.

📅 Data: 04/12

⏰ Horário: 20h

🔗 Acesse: www.youtube.com/@podsbocast

Prepare-se para uma noite de descobertas e emoções, mergulhando nas memórias que moldaram nossa cidade. #PODSBO #Estreia #HistóriaSBO #ZéMaria

