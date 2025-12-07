A água de coco, antes associada sobretudo ao consumo recreativo, ganha protagonismo entre praticantes de atividade física e impulsiona um mercado global em forte expansão. Com a combinação de temperaturas elevadas e aumento dos treinos ao ar livre, cresce a demanda por bebidas que unam hidratação eficiente, reposição natural de nutrientes e benefícios funcionais.

De acordo com o relatório Global Growth Insights, o setor de água de coco embalado movimentou US$ 4,3 bilhões em 2024 e deve atingir quase US$ 6,7 bilhões até 2026. A categoria já responde por 28% de toda a indústria mundial de bebidas à base de plantas, reflexo direto da migração dos consumidores para opções naturais e de menor processamento, especialmente quando o assunto é performance esportiva.

Para Bianca Coimbra, CEO e cofundadora da Lynv, marca brasileira de água de coco 100% integral, a mudança de comportamento é evidente. “As pessoas estão repensando o que colocam no corpo, especialmente no esporte. A água de coco oferece hidratação, eletrólitos e energia natural, sem corantes, conservantes ou aditivos. É uma performance limpa, alinhada ao estilo de vida de quem treina hoje”, afirma.

A empresária destaca que o crescimento vai além do universo fitness, acompanhando um movimento maior em torno de bem-estar e funcionalidade. “O consumidor não quer mais bebidas artificiais. Ele busca ingredientes reais e qualidade rastreável. Quando isso encontra o esporte, a água de coco se torna uma escolha óbvia”, completa.

Além dos benefícios naturais da bebida, especialistas do setor apontam que a qualidade da água de coco está diretamente ligada à origem da matéria-prima. No caso da Lynv, a produção feita no Ceará, os frutos são selecionados com base no índice BRIX, que mede dulçor e estágio de maturação e funciona como um dos principais parâmetros para definir o perfil sensorial do produto. Com BRIX médio de 5,4, os cocos são colhidos no ponto ideal e passam por envase no próprio estado, o que reduz o tempo entre a extração e a embalagem, fator que ajuda a preservar o frescor e os nutrientes.

Outro aspecto relevante é a composição, enquanto parte das águas de coco reconstituídas ou padronizadas utiliza metabissulfito para estabilizar cor e sabor, as versões integrais livres do aditivo adotam apenas vitamina C como antioxidante natural. Para praticantes de corrida, treino funcional, musculação, ciclismo ou caminhadas longas, esse tipo de água de coco tem se mostrado uma aliada por equilibrar reposição de eletrólitos com leveza e absorção rápida, fatores ainda mais importantes no calor, quando a desidratação ocorre mais rapidamente.

Em treinos intensos, pode complementar outras estratégias nutricionais, mas para a maioria das atividades moderadas, funciona como alternativa eficiente, natural e bem tolerada.

Com a expansão do mercado e o avanço das opções integrais de maior qualidade, especialistas apontam que a água de coco tende a ocupar um espaço crescente na rotina de atletas e praticantes de atividade física, reforçando seu papel como uma das principais apostas da hidratação inteligente.

