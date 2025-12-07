Ação comunitária reúne crianças atendidas em projetos sociais na região da Vila Mathiensen

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), promoveu nesta sexta-feira (5) a ação comunitária “Primeira Infância – A Importância do Brincar”, na Casa de Dom Bosco, no Jardim dos Lírios. A iniciativa envolveu cerca de 150 pessoas e foi voltada às crianças de 0 a 6 anos que participam dos projetos sociais desenvolvidos pelos SCFVs (Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) da Casa de Dom Bosco e do SESPA (Serviço Social Presbiteriano de Americana) e pelo programa Mãe Americanense, no território do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) da Vila Mathiensen.

As atividades incluíram pular corda, amarelinha, jogo das três marias, corre lenço, dança das cadeiras e outras brincadeiras tradicionais da cultura brasileira. Também foram promovidas Oficinas do Brincar, ministradas pela enfermeira Suelen Vieira e pela Dra. Raquel Amarante, médica pediatra do Programa Mamãe Nenê. A ação promoveu ainda uma contação de histórias, com as participações de Maria Lucia Carigó e Malú.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos de Americana, Juliani Helen Munhoz Fernandes, ressaltou a importância da iniciativa. “A ação comunitária promoveu diversas atividades para o lazer das crianças e de seus familiares, que ao longo do ano participaram dos projetos sociais no território do CRAS Mathiensen. O evento proporcionou a integração dos participantes, visando o fortalecimento dos vínculos familiares e da rede de apoio”, disse.

