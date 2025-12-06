Mais notícias da cidade e região

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta sexta-feira (5), mais uma etapa das obras do Centro de Reservação do Parque Gramado (CR-16). Após a conclusão da limpeza interna, as equipes deram início aos testes de estanqueidade e ao processo de desinfecção do reservatório, que deve durar em torno de sete dias.



Esses procedimentos são essenciais para garantir a vedação e a qualidade da água que será armazenada, assegurando que o sistema opere com segurança e dentro dos padrões exigidos.



Na sequência, serão realizados os testes das bombas que compõem o sistema operacional do CR-16, com duração aproximada de 10 dias. Com a conclusão dessa etapa, o DAE avança nos preparativos para a entrega do novo reservatório.



O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou a relevância desta fase. “Os procedimentos iniciados hoje são fundamentais para garantir o pleno funcionamento do CR-16. Cada etapa concluída representa mais segurança e eficiência no abastecimento, beneficiando diretamente a população que será atendida pelo novo sistema”, afirmou.



Na primeira fase, o novo reservatório vai atender moradores do Parque Gramado e parte do Parque da Liberdade. Após a construção de uma adutora, que será interligada ao reservatório, o atendimento será ampliado também para os bairros São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim Dona Rosa, Mário Covas, Parque da Liberdade (total) e Jardim da Balsa. Todos esses bairros atualmente são abastecidos pelo Centro de Reservação-8, localizado no São Roque.



Com capacidade para armazenar 2,1 milhões de litros de água, o CR-16 integra o conjunto de investimentos estruturantes realizados pelo DAE para ampliar a reservação e aprimorar o abastecimento em Americana. O novo equipamento segue o mesmo padrão dos centros de reservação implantados nos bairros Jardim Ipiranga (CR-5), Cidade Jardim (CR-6) e Vila Santa Catarina (CR-3).