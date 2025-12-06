A popularização de óculos de sol como item de estilo e o aumento das compras por impulso especialmente no verão têm elevado os casos de problemas oculares relacionados ao uso de lentes sem proteção adequada. E o alerta é sério.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
“Muitas pessoas escolhem os óculos pensando apenas no visual, mas a principal função dele é bloquear a radiação ultravioleta. Ele é para os olhos o que o protetor solar é para a pele”, explica o oftalmologista Dr. Hallim Féres Neto, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia Diretor Técnico da Prisma Visão.
A radiação UVA e UVB, quando não filtrada pelas lentes, atravessa as estruturas oculares e atinge regiões profundas, podendo causar danos importantes.
“Parte dessa radiação chega ao fundo do olho e pode provocar lesões graves, algumas irreversíveis”, reforça Hallim.
E há um agravante pouco conhecido pela população, quanto mais jovem a pessoa, maior a porcentagem de radiação que chega à retina e à córnea. Por isso, crianças precisam de atenção redobrada.
Segundo Dr. Hallim, a exposição solar sem proteção adequada pode causar:
- Queimaduras oculares
- Pterígio (tecido que cresce sobre a superfície do olho)
- Ceratites (inflamação da córnea)
- Aceleração da catarata
- Degeneração macular (perda da visão central)
“Isso não é exagero: são danos que vemos diariamente no consultório. Muitos poderiam ser evitados com um simples cuidado preventivo”, afirma o especialista.
Ao contrário do que muitos pensam, usar uma lente escura sem proteção UV é pior do que não usar óculos nenhum. “Lentes escuras relaxam as pálpebras e as pupilas, fazendo com que elas abram mais. Sem proteção UV, isso permite que a radiação penetre com ainda mais força”, explica o oftalmologista.
Ou seja, o preço baixo tem um custo que pode sair caro, a saúde ocular.
Como escolher bons óculos de sol:
1-Use óculos escuros todos os dias, especialmente no verão, assim como usa protetor solar;
2-Prefira lentes envolventes, que também protegem as laterais dos olhos;
3-Cheque o selo de proteção UVA e UVB. Sem essa informação, não compre, mesmo que a lente seja escura;
4-Cores diferentes não significam mais ou menos proteção. Verde, cinza, âmbar, vermelha ou até transparente podem proteger igualmente;
5-Cuidado com preços muito baixos. Lentes inadequadas oferecem risco maior do que não usar óculos;
6-Consulte o oftalmologista antes de comprar. Ele pode orientar sobre modelos ideais para cada necessidade;
7-Para crianças, dê preferência a armações resistentes, confortáveis e sempre com proteção UV comprovada.
Dr. Hallim reforça que o uso de óculos de sol deve ser encarado como um cuidado básico e diário. “Proteção ocular é prevenção. É sobre saúde, não sobre moda. Investir em óculos de qualidade significa evitar doenças evitáveis e preservar a visão ao longo da vida.”
Dr. Hallim Feres Neto @drhallim
CRM-SP 117.127 | RQE 60732
- Oftalmologia Geral
- Cirurgia Refrativa
- Ceratocone
- Catarata
- Pterígio
- Membro do CBO – Conselho Brasileiro de Oftalmologia
- Membro da ABCCR – Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa
- Membro da ISRS – International Society of Refractive Surgery
- Membro da AAO – American Academy of Ophthalmology