A popularização de óculos de sol como item de estilo e o aumento das compras por impulso especialmente no verão têm elevado os casos de problemas oculares relacionados ao uso de lentes sem proteção adequada. E o alerta é sério.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“Muitas pessoas escolhem os óculos pensando apenas no visual, mas a principal função dele é bloquear a radiação ultravioleta. Ele é para os olhos o que o protetor solar é para a pele”, explica o oftalmologista Dr. Hallim Féres Neto, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia Diretor Técnico da Prisma Visão.

A radiação UVA e UVB, quando não filtrada pelas lentes, atravessa as estruturas oculares e atinge regiões profundas, podendo causar danos importantes.

“Parte dessa radiação chega ao fundo do olho e pode provocar lesões graves, algumas irreversíveis”, reforça Hallim.

E há um agravante pouco conhecido pela população, quanto mais jovem a pessoa, maior a porcentagem de radiação que chega à retina e à córnea. Por isso, crianças precisam de atenção redobrada.

Segundo Dr. Hallim, a exposição solar sem proteção adequada pode causar:

Queimaduras oculares

Pterígio (tecido que cresce sobre a superfície do olho)

Ceratites (inflamação da córnea)

Aceleração da catarata

Degeneração macular (perda da visão central)

“Isso não é exagero: são danos que vemos diariamente no consultório. Muitos poderiam ser evitados com um simples cuidado preventivo”, afirma o especialista.

Ao contrário do que muitos pensam, usar uma lente escura sem proteção UV é pior do que não usar óculos nenhum. “Lentes escuras relaxam as pálpebras e as pupilas, fazendo com que elas abram mais. Sem proteção UV, isso permite que a radiação penetre com ainda mais força”, explica o oftalmologista.

Ou seja, o preço baixo tem um custo que pode sair caro, a saúde ocular.

Como escolher bons óculos de sol:



1-Use óculos escuros todos os dias, especialmente no verão, assim como usa protetor solar;

2-Prefira lentes envolventes, que também protegem as laterais dos olhos;

3-Cheque o selo de proteção UVA e UVB. Sem essa informação, não compre, mesmo que a lente seja escura;

4-Cores diferentes não significam mais ou menos proteção. Verde, cinza, âmbar, vermelha ou até transparente podem proteger igualmente;

5-Cuidado com preços muito baixos. Lentes inadequadas oferecem risco maior do que não usar óculos;

6-Consulte o oftalmologista antes de comprar. Ele pode orientar sobre modelos ideais para cada necessidade;

7-Para crianças, dê preferência a armações resistentes, confortáveis e sempre com proteção UV comprovada.

Dr. Hallim reforça que o uso de óculos de sol deve ser encarado como um cuidado básico e diário. “Proteção ocular é prevenção. É sobre saúde, não sobre moda. Investir em óculos de qualidade significa evitar doenças evitáveis e preservar a visão ao longo da vida.”

Dr. Hallim Feres Neto @drhallim

CRM-SP 117.127 | RQE 60732

Oftalmologia Geral

Cirurgia Refrativa

Ceratocone

Catarata

Pterígio

Membro do CBO – Conselho Brasileiro de Oftalmologia

Membro da ABCCR – Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa

Membro da ISRS – International Society of Refractive Surgery

Membro da AAO – American Academy of Ophthalmology

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento