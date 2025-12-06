Spotify tem o maior lançamento de Retrospectiva da história: 200 milhões de acessos e 500 milhões de compartilhamentos nas primeiras 24 horas

A Retrospectiva 2025 do Spotify já está se provando a maior de todas desde o lançamento, ontem.

Nas primeiras 24 horas, a Retrospectiva 2025 teve mais de 200 milhões de usuários engajados , um aumento de 19% ano a ano .



Para referência, em 2024 a marca de 200 milhões foi alcançada em 62 horas , tornando esta a Retrospectiva mais rápida da história a atingir esse marco. Usuários engajados são aqueles que visualizaram pelo menos um story dentro da experiência.

Nas primeiras 24 horas, houve mais de 500 milhões de compartilhamentos este ano — um aumento de 41% ano a ano . O número de compartilhamentos inclui shares nativos, capturas de tela e downloads.

shares Embora os números tenham crescido globalmente, os principais mercados de crescimento incluem: Índia, Indonésia, Japão, Colômbia, Tailândia e Estados Unidos .

“Este ano, buscamos tornar a Retrospectiva maior, mais ousada e enraizada na criatividade e conexão humanas. Esse espírito impulsionou os números recordes que estamos comemorando. O Spotify é onde as pessoas expressam com orgulho quem são através da música, podcasts e livros que amam, e a Retrospectiva é nosso holofote anual sobre essa identidade. Estamos muito satisfeitos que nossos usuários estejam amando a experiência deste ano e engajando em tempo recorde”, disse Marc Hazan, SVP de Marketing e Partnerships do Spotify.

Com a Retrospectiva 2025, o Spotify apresentou quase uma dúzia de recursos novos e atualizados, criados para ajudar os usuários a se conectar e mergulhar ainda mais nas histórias e momentos que definiram seu ano.

Idade Musical: estima a era musical com a qual seu gosto mais se alinha.

Clubes: organiza os usuários em um dos seis grupos, cada um representando um estilo único de escuta.

Festinha de Retrospectiva: transforma a experiência em uma competição ao vivo com amigos, dando aos seus dados um toque social e competitivo.

Além disso, a Retrospectiva agora vai além da música: pela primeira vez, muitos usuários também receberam insights sobre seus hábitos de podcasts e audiolivros (disponível em mercados selecionados).

