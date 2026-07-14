O Airbnb.org anuncia a chegada do programa Estadias Médicas ao Brasil, em parceria com Instituto Beaba (Be-a-bá), ChildFund e com o INCAvoluntário. O programa oferece acomodações gratuitas no Airbnb para famílias e indivíduos que precisam se deslocar para outra cidade para receber tratamento médico, aliviando o impacto financeiro e emocional de uma viagem motivada por cuidados de saúde. A iniciativa é conduzida pelo Airbnb.org, organização sem fins lucrativos fundada pelo Airbnb para oferecer acomodações temporárias e gratuitas em momentos de crise.

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O deslocamento para tratamentos complexos é uma realidade crescente no Brasil. Um levantamento publicado em 2024 pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) identificou que, entre 2010 e 2023, a proporção de pessoas internadas fora de sua região de saúde mais que triplicou, impulsionada principalmente pela necessidade de procedimentos de alta complexidade. Para famílias em momentos assim, a preocupação com acomodação e custos de deslocamento soma-se à carga emocional já presente. O programa Estadias Médicas busca remover essa barreira e permitir que pacientes e acompanhantes se concentrem exclusivamente na recuperação.

Airbnb e parceiros

Por meio do programa, as organizações parceiras identificam as famílias que precisam de apoio e, através Airbnb.org, facilitam a reserva de uma estadia próxima às unidades de saúde, fazendo com que as famílias possam escolher um espaço que atenda às suas necessidades, com comodidades como cozinha, lavanderia e ambientes para acolher toda a família durante o período de tratamento.

“Muitas vezes, o acalento durante um momento difícil vem de coisas que parecem pequenas, mas têm um impacto relevante na qualidade de vida dos pacientes e das pessoas que acompanham a jornada do tratamento: preparar uma refeição em família após um dia longo ou poder contar com uma rede de apoio maior, em uma acomodação mais espaçosa, são privilégios que o Airbnb.org pode oferecer por meio desta iniciativa e que têm um grande potencial para aliviar a rotina de crianças e jovens em tratamento como câncer, bem como de suas famílias,” destaca Simone Lehwess Mozzilli, Presidente e Fundadora do Instituto Beaba.

“Enfrentar um tratamento médico já é um processo difícil para o paciente e seus familiares. Quando o cuidado exige o deslocamento para outra cidade, a preocupação com acomodação e custos adiciona mais um peso a um momento delicado. Trazer o programa Estadias Médicas ao Brasil, em parceria com organizações locais de referência, busca justamente aliviar esse desafio, oferecendo espaços acolhedores onde as famílias possam permanecer juntas com conforto e tranquilidade. Por meio do programa, como o Airbnb.org custeia integralmente as estadias, as famílias não pagam nada pela acomodação, e os anfitriões recebem pela estadia. Esse esforço conjunto ajuda a remover uma barreira crucial para o sucesso do tratamento,” afirma Christoph Gorder, Diretor Executivo do Airbnb.org.

Conheça as organizações:

As instituições parceiras têm atuação em todo o Brasil e atendem milhares de pacientes, oferecendo apoio, informação e tratamento adequado:

Instituto Beaba : Fundado em 2013, o Instituto Beaba desmistifica o câncer e outras doenças para crianças e adolescentes em tratamento, oferecendo informação clara, objetiva e otimista a pacientes, familiares e profissionais de saúde. Por meio de materiais educativos, aplicativos e campanhas, o instituto empodera quem enfrenta o tratamento e contribui para o engajamento e a qualidade de vida ao longo dessa jornada.

: Fundado em 2013, o Instituto Beaba desmistifica o câncer e outras doenças para crianças e adolescentes em tratamento, oferecendo informação clara, objetiva e otimista a pacientes, familiares e profissionais de saúde. Por meio de materiais educativos, aplicativos e campanhas, o instituto empodera quem enfrenta o tratamento e contribui para o engajamento e a qualidade de vida ao longo dessa jornada. INCAvoluntário : Desde 2003, a área de ações sociais do Instituto Nacional de Câncer (INCA), atua para acolher pacientes com câncer e seus familiares durante toda a jornada do tratamento. Com o apoio da Fundação do Câncer, mobiliza voluntários, parceiros e doadores para viabilizar programas e iniciativas que promovem humanização, bem-estar e apoio social. Por meio da doação de recursos, produtos e serviços, contribui para reduzir os impactos sociais e financeiros da doença, fortalecendo o acesso e a continuidade do tratamento.

: Desde 2003, a área de ações sociais do Instituto Nacional de Câncer (INCA), atua para acolher pacientes com câncer e seus familiares durante toda a jornada do tratamento. Com o apoio da Fundação do Câncer, mobiliza voluntários, parceiros e doadores para viabilizar programas e iniciativas que promovem humanização, bem-estar e apoio social. Por meio da doação de recursos, produtos e serviços, contribui para reduzir os impactos sociais e financeiros da doença, fortalecendo o acesso e a continuidade do tratamento. ChildFund : Com mais de 85 anos de história no mundo e presença em mais de 70 países, o ChildFund integra uma das maiores redes globais de proteção à infância. No Brasil desde 1966, com sede em Belo Horizonte, a organização está presente em 23 estados brasileiros e desenvolve projetos de proteção infantil, educação, fortalecimento comunitário e defesa de direitos, com foco em crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade.

O Airbnb.org planeja expandir o programa Estadias Médicas no Brasil ao longo dos próximos anos, de forma similar ao modelo adotado no México, onde a organização firmou parcerias com diversas instituições para ampliar o acesso de famílias a acomodações gratuitas durante tratamentos de alta complexidade. A chegada ao Brasil representa mais um passo na expansão global do programa, que já atua em outros países conectando famílias a anfitriões dispostos a receber quem mais precisa.