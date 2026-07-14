Paço Municipal de Hortolândia tem “esquenta” do Festival de Música

Street band e cortejo fizeram intervenção artística na sede da Prefeitura, na manhã desta segunda-feira (13); programação de esquenta prossegue até a véspera do evento, promovido pela Prefeitura

O Paço Municipal de Hortolândia teve uma manhã diferente nesta segunda-feira (13/07). O local recebeu o “esquenta” do 1º Festival Internacional de Música. A street band (banda de rua) e o cortejo cênico do evento realizaram uma intervenção artística na sede da Prefeitura para divulgar o evento.

A banda e o cortejo são formados por alunos do CEM Maestro Ronaldo Dias de Almeida – Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia, unidade de ensino e formação da cidade, e do curso de teatro, ministrado pela Secretaria de Cultura.

A programação de esquenta do festival começou no dia 5 deste mês e vai até sábado (18/07) em espaços públicos (confira abaixo a programação). Em algumas intervenções haverá também a participação do Coletivo Musical AfroIF, grupo formado por estudantes do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) – Câmpus de Hortolândia.

FESTIVAL

Com o tema “Atravessando territórios”, o festival vai acontecer de 19 a 24/07, com concertos e apresentações de música sinfônica em espaços públicos e comércios da cidade. Confira a programação do festival AQUI.

De acordo com a Secretaria de Cultura, a proposta do evento é democratizar o acesso da população à arte. O festival é inspirado em outros eventos importantes, como o Festival de Inverno de Campos do Jordão (SP) e o Festival Música nas Montanhas de Poços de Caldas (MG).

Ao realizar a primeira edição do evento, o objetivo da Prefeitura é inserir o município no circuito brasileiro de festivais conceituados de música sinfônica.

PROGRAMAÇÃO PEDAGÓGICA

O festival também irá promover uma programação pedagógica com aulas, palestras e masterclasses, que serão ministradas por professores e músicos brasileiros e de outros países de instituições de ensino e orquestras de renome internacional.

A programação pedagógica ficará centralizada no CEM Maestro Ronaldo Dias de Almeida. Após passar por obra de reforma e ampliação, o centro foi reaberto pela Prefeitura com show da cantora Roberta Campos e participação de Beto Guedes, em fevereiro deste ano.

Os 13 cursos serão ministrados por músicos e professores de renomadas instituições de ensino musical e orquestras sinfônicas internacionais e do Brasil. A Secretaria de Cultura já divulgou a lista dos mais de 200 alunos selecionados para participarem dos cursos.

De acordo com a coordenação do CEM, a previsão é que os professores e músicos internacionais comecem a chegar a Hortolândia nesta semana. O festival irá oferecer alojamento gratuito para até 40 participantes de fora da região cadastrados na habilitação das inscrições para os cursos.

Em paralelo, os espaços de apresentações e concertos já passam por adaptações, assim como salas de aulas e laboratórios de práticas musicais.

CONCERTOS

A programação do festival terá concertos com alguns dos grupos geridos pelo CEM: Arco Brasil, Coral Jovem, Madeira Brasil, Nova Banda Jovem, Sopro de Prata e Vibrasax.

Também irão se apresentar os 25 projetos do Brasil e do exterior selecionados pelo festival.

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Programação de intervenções artísticas da street band e do cortejo cênico do I Festival Internacional de Música de Hortolândia:

Feira noturna do parque socioambiental Lago da Fé (com participação do Coletivo Musical AfroIF)

Data: 14/07 (terça-feira)

Horário: 19h

Endereço: avenida Joaquim Martarolli, s/nº, Parque Gabriel

Feira Livre do Santa Clara (com participação do Coletivo Musical AfroIF)

Data: 15/07 (quarta-feira)

Horário: 10h

Endereço: rua Ida Amádio, s/nº (ao lado do antigo CIF), Jardim Santa Clara do Lago

Shopping Hortolândia

Data: 16/07 (quinta-feira)

Horário: 19h

Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro

Shopping Hortolândia

Data: 17/07 (sexta-feira)

Horário: 19h

Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro

Shopping Hortolândia

Data: 18/07 (sábado)

Horário: 19h

Endereço: rua José Camilo de Camargo, 5, Remanso Campineiro

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