Festival Italiano leva gastronomia, música e tradição a Americana em três dias de programação gratuita

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A tradição, os sabores e a cultura italiana desembarcam em Americana entre os dias 17 e 19 de julho, no Festival Italiano, realizado pela Cola em Sampa. O festival gratuito, que é pet friendly e conta com área kids, deve atrair mais de 30 mil pessoas no Americana Shopping. Na sexta-feira (17), a programação será das 17h às 22h, já no sábado (18) e domingo (19), das 11h às 22h.

Mais de 40 expositores levarão ao público pratos tradicionais e releituras da culinária italiana. O cardápio inclui opções que agradam todos os paladares como lasanha, carbonara, nhoque frito, massa preparada no parmesão, risoto, fogazza, pizza e sanduíches italianos. Para os fãs de doce, o evento terá mais de 10 variedades de cannoli, além de tiramisù, croissant com Nutella, sorvete servido no limão-siciliano e muitas sobremesas com pistache.

Um dos grandes destaques da programação será a tradicional pisa da uva, experiência inspirada nas antigas colheitas italianas. A atividade convida o público a entrar nos toneis e participar da pisa coletiva das uvas, resgatando um dos costumes mais simbólicos da cultura italiana. A atração será realizada em horários específicos e promete envolver visitantes de todas as idades em uma vivência interativa. O festival também terá apresentações de tarantela, bandas com repertório de música italiana clássica e contemporânea e personagens caracterizados.

Segundo Willian Vendramini, sócio-organizador do festival, a proposta do evento é proporcionar uma experiência italiana completa. ” Nesta edição, queremos trazer um pedaço da Itália para Americana, celebrando essa cultura forte, rica em história, sabores, arte e convivência, em um ambiente pensado para toda a família que certamente criará boas memórias”, comenta.

SERVIÇO:

Festival Italiano de Americana

Evento pet friendly com entrada gratuita

Local: Americana Shopping – Endereço: Av. Nossa Sra. de Fátima, 2370 – Americana (SP)

Datas: 17, 18 e 19 de julho

Horários: sexta-feira, das 17h às 22h; sábado e domingo, das 11h às 22h

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