A Alemanha é o país que mais importa em termos financeiros de Americana. A Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, incentiva empresas do município a participarem da segunda turma de 2026 do programa Exporta SP, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada à capacitação de empreendedores interessados em ampliar seus negócios no mercado internacional. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 27 de julho pelo site investsp.org.br/exportasp.

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O programa é destinado a micro, pequenas e médias empresas, além de startups e produtores rurais de qualquer região do Estado. “O curso capacita os empreendedores a buscarem novos mercados, alavancar os investimentos e gerar emprego e renda”, destacou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

A capacitação é gratuita, totalmente on-line e terá duração de três meses. Durante esse período, os participantes terão dois encontros coletivos por semana e até quatro mentorias individuais com especialistas, voltadas ao desenvolvimento de estratégias para internacionalização dos negócios.

Organizado pela Diretoria de Relações Internacionais e Comércio Exterior da InvestSP, o Exporta SP aborda temas como formação de preços, adequação de produtos e serviços, marketing, vendas e planejamento para acesso ao mercado internacional. A InvestSP mantém escritórios internacionais na Europa, América do Norte, Ásia e Oriente Médio para apoiar empresas paulistas.

O incentivo à participação no programa acompanha o bom desempenho de Americana no comércio exterior. No primeiro semestre de 2026, as empresas do município exportaram US$ 371,6 milhões, crescimento de 45,4% em relação ao mesmo período do ano passado. As importações somaram US$ 242,8 milhões, resultando em superávit comercial de US$ 128,7 milhões.

Os dados foram compilados pelo Observatório Econômico de Americana, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com base nas estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Alemanha no topo

A Alemanha foi o principal destino das exportações de Americana no período, com US$ 240,3 milhões, seguida por Bélgica (US$ 51,1 milhões), México (US$ 17 milhões), Argentina (US$ 12,2 milhões), Estados Unidos (US$ 11,2 milhões), Chile (US$ 6,4 milhões), Colômbia (US$ 6,3 milhões), Peru (US$ 6,1 milhões), Uruguai (US$ 2,9 milhões) e Equador (US$ 2,8 milhões).