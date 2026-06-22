Além do Álbum- Trocar figurinhas, organizar a coleção e procurar os itens que faltam para completar o álbum são atividades que vão além do entretenimento. A brincadeira, que mobiliza milhões de crianças e famílias, também estimula competências importantes para o desenvolvimento infantil, como concentração, persistência, raciocínio lógico e convivência social.

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Segundo Bruna Duarte Vitorino, pedagoga e especialista em educação na rede Kumon, a experiência de completar um álbum ajuda a criança a compreender o valor do esforço contínuo. “Em uma realidade marcada pela busca por resultados imediatos, a coleção ensina que algumas conquistas dependem de tempo, planejamento e persistência. Ao acompanhar sua evolução página após página, a criança desenvolve paciência, senso de responsabilidade e satisfação ao perceber que seu empenho gera resultados”, explica.

As tradicionais trocas de figurinhas também desempenham um papel importante no desenvolvimento social. Durante essas interações, as crianças aprendem a negociar, compartilhar e respeitar diferentes pontos de vista.

“Elas percebem que nem sempre conseguirão tudo sozinhas. Precisam conversar, pedir ajuda e colaborar para alcançar seus objetivos. Essas experiências favorecem o desenvolvimento da empatia, do respeito e da convivência em grupo”, afirma Bruna.

Outro benefício está relacionado ao estímulo do raciocínio lógico e da capacidade de planejamento. Separar figurinhas repetidas, identificar quais ainda faltam e definir estratégias para avançar na coleção exige observação, organização e tomada de decisões.

“Mesmo em um contexto lúdico, a criança exercita habilidades importantes para a resolução de problemas. Ela analisa possibilidades, cria estratégias e desenvolve mais autonomia para lidar com desafios do dia a dia”, comenta a especialista.

A atividade também oferece oportunidades para trabalhar o controle emocional. A expectativa ao abrir um pacote, a frustração ao encontrar figurinhas repetidas e a satisfação de conseguir uma das mais difíceis fazem parte da experiência.

“Esses momentos ajudam a criança a compreender que nem sempre as coisas acontecem como esperado. Aprender a lidar com frustrações e administrar emoções é um aprendizado valioso que pode ser levado para diferentes situações da vida”, destaca.

Além disso, a coleção pode servir como porta de entrada para conversas sobre planejamento e educação financeira. Acompanhar quantas figurinhas faltam, organizar trocas e controlar gastos torna conceitos matemáticos mais concretos e próximos da realidade.

“A criança passa a enxergar aplicações práticas da matemática no cotidiano, desenvolvendo noções de quantidade, comparação, planejamento e valor de forma natural e significativa”, explica Bruna.

A socialização, no entanto, continua sendo um dos aspectos mais marcantes da brincadeira. Os encontros para troca de figurinhas promovem conversas, fortalecem amizades e criam momentos de interação entre crianças, familiares e até diferentes gerações.

“Em uma época em que grande parte das relações acontece por meio das telas, atividades como essa incentivam o contato presencial e ajudam a desenvolver habilidades de comunicação e convivência, que são essenciais para a formação integral da criança”, afirma.

Experiências lúdicas como colecionar figurinhas mostram que o aprendizado pode acontecer de forma espontânea e prazerosa. Ao mesmo tempo em que se diverte, a criança desenvolve competências cognitivas, emocionais e sociais que contribuem para sua formação e para a construção de uma relação mais positiva com os desafios e aprendizados do cotidiano.

Álbum e estudo

Nesse contexto, o Kumon também estimula habilidades como disciplina, concentração, autonomia, organização e raciocínio lógico por meio de uma metodologia de estudo individualizada e progressiva, que incentiva o aluno a avançar em seu próprio ritmo e fortalece a autoconfiança, a responsabilidade e a capacidade de aprender de forma independente.