UTI Neonatal do HM de Americana em clima de Copa do Mundo

A UTI Neonatal do Hospital Municipal eterniza pezinhos de recém-nascidos em quadros inspirados na Copa do Mundo

A internação de um recém-nascido em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) Neonatal costuma ser um período marcado por desafios, expectativas e emoções intensas para as famílias. Com o objetivo de levar acolhimento e transformar esse momento em uma lembrança afetiva, a equipe de enfermagem da UTI Neonatal do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, desenvolveu uma ação especial de humanização inspirada na Copa do Mundo de 2026.

As profissionais confeccionaram quadros personalizados com as marcas dos pezinhos dos bebês internados na unidade. Produzidas artesanalmente em telas pintadas nas cores verde, amarelo e azul, as lembranças recebem a impressão dos pezinhos de cada recém-nascido acompanhada da inscrição “Minha 1ª Copa – 2026” e são entregues como um presente especial aos pais e familiares.

A iniciativa busca oferecer conforto emocional e registrar de forma carinhosa um momento único na história de cada família. Mais do que uma recordação da primeira Copa do Mundo vivida pelos bebês, os quadros simbolizam carinho, esperança e acolhimento durante um período que, muitas vezes, é cercado por preocupações e incertezas.

“A chegada de um bebê já transforma completamente a vida de uma família. Quando existe a necessidade de internação na UTI Neonatal, esse momento pode se tornar ainda mais delicado e desafiador. Pensamos em uma forma de acolher os pais e criar uma lembrança positiva dessa fase. Esses quadros simbolizam não apenas o nascimento, mas também o carinho, a dedicação e o cuidado que envolvem cada bebê atendido por nossa equipe”, destacou a coordenadora do eixo materno-infantil do hospital, Sirlange Moreira.

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Ações de humanização

A gerente assistencial do HM, Sarah Guimarães, ressalta que ações como essa fazem parte da política de humanização da instituição. “A humanização está presente nos pequenos gestos. Quando a equipe dedica tempo e afeto para criar uma recordação tão especial, demonstra que o cuidado vai muito além dos procedimentos assistenciais. São iniciativas que ajudam a acolher as famílias, fortalecer os vínculos de confiança e tornar a experiência da internação mais leve e significativa”, afirmou.

A ação integra as estratégias de humanização desenvolvidas pelo Hospital Municipal e reforça o compromisso da instituição com uma assistência cada vez mais acolhedora, sensível e centrada nas necessidades dos pacientes e de suas famílias.

“Essa ação demonstra a sensibilidade da equipe em enxergar além do tratamento clínico, cuidando também do bem-estar emocional das famílias em um momento tão delicado. O Hospital Municipal tem se consolidado como um ambiente de acolhimento e afeto, onde cada detalhe é pensado para levar esperança e humanização. Ver o carinho transformado em uma lembrança tão bonita e marcante reafirma o nosso compromisso em oferecer uma saúde pública cada vez mais humanizada, próxima e atenta às necessidades da nossa população”, ressaltou a superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Lilian Franco de Godoi.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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