A Câmara de vereadores de Santa Bárbara d’Oeste realiza, nesta terça-feira (23), a partir das 14 horas, a 23ª Reunião Ordinária de 2026. Na Ordem do Dia, os parlamentares apreciarão um veto do Executivo, três projetos e três moções.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Inicialmente, será discutido e votado o veto total do Poder Executivo ao Projeto de Lei nº 50/2026, de autoria do líder do governo Juca Bortolucci, que dispõe sobre a denominação da Rua da Cachoeira do Vila Rica como Rua Anísio Lopes de Mello.

Vereador Dantas e o cardápio digital

Na sequência, os parlamentares apreciarão o Projeto de Lei nº 112/2025, de autoria do vereador Alex Dantas, que proíbe a disponibilização exclusiva de cardápios digitais em restaurantes, bares, lanchonetes, casas noturnas e estabelecimentos similares do município.

Também será votado o Projeto de Lei nº 62/2026, de autoria do Poder Executivo, que trata da abertura de crédito adicional suplementar ao Orçamento Municipal para o exercício de 2026.

Ainda na pauta, os vereadores analisarão o Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2026, de autoria do vereador José Luis Fornasari, o Joi, que concede o Título Honorífico de Cidadão Barbarense ao médico Vicente Scorza Carrascoza Von Glehn.

Por fim, serão apreciadas três moções.

A Moção nº 267/2026, de autoria do vereador Arnaldo Alves, manifesta apelo à Polícia Militar por maior patrulhamento nos bairros São Camilo e Dona Regina. A Moção nº 268/2026, apresentada pelo vereador Alex Dantas, expressa aplauso ao pastor Manuel Francisco Pedro pelo trabalho realizado junto à AD Brás Santa Bárbara d’Oeste, no Jardim Nova Conquista. Já a Moção nº 269/2026, de autoria de Juca Bortolucci, presta homenagem a Denis Eduardo Andia pelos serviços prestados ao município e pela atuação na captação de recursos e investimentos para Santa Bárbara d’Oeste.

As sessões ordinárias da Câmara Municipal são abertas ao público e transmitidas ao vivo pelos canais oficiais do Legislativo barbarense.