Sumaré fortalece parceria com a Heineken em visita ao CDA da empresa

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, realizou uma visita institucional ao Centro de Distribuição Avançada (CDA) da HEINEKEN Brasil, reforçando o relacionamento com uma das maiores empresas do setor de bebidas do país e ampliando o diálogo sobre iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico, à geração de empregos e ao fortalecimento do ambiente de negócios no município.

Representando a administração municipal, participaram do encontro o secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, e o secretário adjunto José Nunes de Barros. Pela HEINEKEN, estiveram presentes Elisangela Bonetti, gerente de Vendas do CDA Sumaré; Vanessa Lopes, coordenadora de Trade Marketing; e Lucas Henrique, representante da área de Relações Governamentais da companhia.

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Instalado em Sumaré, o Centro de Distribuição Avançada da HEINEKEN desempenha papel estratégico na operação logística da empresa no interior paulista. A unidade é responsável por garantir maior eficiência na distribuição e agilidade no abastecimento dos pontos de venda da região, fortalecendo a presença de um amplo portfólio de marcas no mercado.

Além de sua relevância operacional, o CDA contribui significativamente para a economia local, gerando empregos, movimentando a cadeia produtiva e impulsionando o crescimento econômico de Sumaré e de toda a região.

Iniciativas

Durante a reunião, foram apresentadas iniciativas voltadas ao fortalecimento das relações entre o poder público e a iniciativa privada, com foco na construção de parcerias estratégicas capazes de ampliar oportunidades para a população, estimular novos investimentos e fortalecer o desenvolvimento sustentável do município.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância da aproximação institucional com empresas que acreditam no potencial econômico da cidade. “A HEINEKEN é uma empresa de grande relevância para a nossa economia e uma importante parceira do desenvolvimento de Sumaré. Fortalecer esse relacionamento institucional significa criar oportunidades, incentivar investimentos e ampliar a geração de emprego e renda para a nossa população. Nosso compromisso é trabalhar para que Sumaré continue sendo uma cidade atrativa para empresas que geram desenvolvimento e oportunidades para os nossos cidadãos”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário municipal de Governo, André da Farmácia, ressaltou a importância da integração entre os setores público e privado para impulsionar o crescimento econômico. “Quando a administração municipal mantém um diálogo próximo com empresas de grande porte, conseguimos identificar oportunidades, alinhar demandas e construir soluções que beneficiam toda a população. Essa parceria fortalece a economia local e contribui para o desenvolvimento sustentável de Sumaré”, declarou.

Já o secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, enfatizou a relevância da companhia para a geração de oportunidades no município. “A presença da HEINEKEN em Sumaré representa muito mais do que uma operação logística estratégica. Trata-se de uma empresa que contribui diretamente para a geração de empregos, renda e desenvolvimento econômico. Nosso objetivo é manter um relacionamento próximo e permanente com o setor produtivo, criando pontes que resultem em mais oportunidades para os trabalhadores e para o crescimento da cidade”, destacou.

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