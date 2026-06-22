Vagas no Matão- A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), realiza nesta terça-feira (23) mais uma importante ação voltada à geração de oportunidades para a população. Em parceria com o Grupo A EXECUTIVA, será promovido um mutirão de empregos com a oferta de 40 vagas para o cargo de Auxiliar de Movimentação.

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A iniciativa integra o conjunto de ações desenvolvidas pela administração municipal para ampliar o acesso da população ao mercado de trabalho, aproximando trabalhadores e empresas e contribuindo para o fortalecimento da economia local.

As entrevistas serão realizadas das 9h às 11h no CRAS Matão, localizado na Rua Emílio Bôsco, nº 825, no bairro Matão. Os interessados devem comparecer munidos de documentos pessoais e currículo atualizado.

As oportunidades são destinadas a candidatos com ensino fundamental completo, sem exigência de experiência profissional, para atuação em atividades de carga e descarga. Podem participar moradores de Sumaré e Hortolândia.

A empresa oferece salário de R$ 2.282,83, além de benefícios como vale-transporte pago em dinheiro, refeição, cesta básica e programa de premiações.

A ação é realizada em parceria com o Grupo A EXECUTIVA, empresa com mais de 50 anos de atuação no mercado. Fundada em 1974, a organização é referência em terceirização de serviços, trabalho temporário, recrutamento e seleção de pessoal, atendendo empresas de diversos segmentos com foco em excelência, qualidade e desenvolvimento de pessoas. A companhia também investe continuamente na capacitação de seus colaboradores, promovendo treinamentos e aperfeiçoamento profissional.

O secretário municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, destacou que a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura em criar oportunidades concretas para a população. “Temos trabalhado intensamente para fortalecer a empregabilidade em Sumaré, ampliando parcerias com empresas e aproximando as vagas de quem busca uma colocação profissional. Nosso objetivo é facilitar o acesso ao mercado de trabalho, gerar renda para as famílias e contribuir para o desenvolvimento econômico do município. Este mutirão é mais uma demonstração de que estamos construindo pontes entre as empresas que precisam contratar e os trabalhadores que buscam uma oportunidade”, afirmou o secretário.

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e o PAT de Sumaré vêm intensificando as ações de intermediação de mão de obra por meio de mutirões, processos seletivos e parcerias estratégicas com empresas de diversos segmentos. O trabalho tem fortalecido a geração de emprego e renda no município, ampliando as oportunidades para os trabalhadores e contribuindo para o crescimento sustentável da economia local.

Serviço- Matão

Mutirão de Empregos – Grupo A EXECUTIVA

Data: 23 de junho de 2026 (terça-feira)

Horário: das 9h às 11h

Local: CRAS Matão – Rua Emílio Bôsco, nº 825, Matão, Sumaré

Vagas: 40 oportunidades para Auxiliar de Movimentação

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Experiência: Não é exigida

Salário: R$ 2.282,83

Benefícios: Vale-transporte em dinheiro, refeição, cesta básica e programa de premiações

Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e currículo para participar do processo seletivo.