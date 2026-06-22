Americana marcou presença na Marcha da Maconha edição 2026 realizada no último domingo na capital paulista. O ‘time de Americana’ levou um ônibus e marchou pela legalização do uso medicinal da erva. O debate em torno do uso recreativo deve ser tomado em outro momento.

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O perfil oficial que tenta organizar o movimento “Legaliza” na cidade fez avaliação positiva da ida à Marcha.

Independentemente das opiniões sobre o tema, a Marcha da Maconha 2026, realizada em São Paulo, representou o exercício da democracia, abrindo espaço para o debate público sobre políticas de drogas, saúde e direitos individuais.

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Neste ano, participamos do evento em um ônibus com cerca de 40 pessoas de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa, demonstrando o interesse da nossa região em discutir o tema de forma democrática e respeitosa.

MARCHA DA MACONHA 2026

A 18ª edição da Marcha da Maconha em São Paulo foi realizada no dia 21 de junho de 2026. O ato teve início às 14h20 no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, e seguiu em caminhada até a região da Consolação. O protesto reuniu cerca de 7,4 mil participantes e abordou temas como a legalização e regulamentação da cannabis, críticas à chamada “guerra às drogas”, a necessidade de reparação social e defesa do uso medicinal e terapêutico da planta.