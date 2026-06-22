A aprovação pela Anvisa do fezolinetanto, comercializado como Veozah®, marca uma nova etapa no tratamento dos sintomas vasomotores da menopausa, especialmente os fogachos e suores noturnos. A medicação é a primeira terapia não hormonal aprovada no Brasil com ação específica sobre os mecanismos cerebrais envolvidos nesses sintomas, que afetam milhões de mulheres durante a transição menopausal e na pós-menopausa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Segundo Dra. Tassiane Alvarenga Endocrinologista e metabologista da SBEM, a novidade representa uma alternativa importante para pacientes que possuem contraindicações ao uso de hormônios ou que optam por não realizar terapia hormonal.

“Essa aprovação abre uma nova possibilidade para mulheres que sofrem com fogachos e não podem utilizar hormônios, como pacientes com histórico de infarto, AVC, alto risco cardiovascular ou que já estão fora da chamada janela de oportunidade para a terapia hormonal. Também beneficia mulheres que, por escolha pessoal, não desejam utilizar hormônios”, explica.

Os fogachos estão entre os sintomas mais frequentes da menopausa e podem impactar significativamente a qualidade de vida. Estima-se que até 80% das mulheres apresentem ondas de calor e suores noturnos durante essa fase, sintomas que podem persistir por mais de sete anos e comprometer sono, produtividade e bem-estar.

Elogios à decisão da Anvisa

Diferentemente das terapias hormonais, o fezolinetanto atua diretamente no sistema nervoso central. O medicamento é um antagonista seletivo do receptor NK3, envolvido no controle da temperatura corporal pelo hipotálamo. Com a queda dos níveis de estrogênio na menopausa, ocorre um desequilíbrio nessa regulação, favorecendo o surgimento das ondas de calor. Ao bloquear essa via, a medicação ajuda a restaurar o equilíbrio térmico do organismo.

“O fezolinetanto não é um hormônio. Ele age diretamente nos mecanismos cerebrais que desencadeiam os fogachos. É uma abordagem inovadora porque trata a origem do problema, regulando a termorregulação alterada pela queda do estrogênio”, destaca a endocrinologista.

A aprovação da Anvisa foi baseada nos estudos internacionais SKYLIGHT 1, 2 e 4, que envolveram mais de 3 mil mulheres. Os resultados mostraram redução significativa tanto na frequência quanto na intensidade dos sintomas vasomotores. Em um dos estudos, a dose de 45 mg reduziu em 64% a frequência dos episódios após 12 semanas de tratamento, o equivalente ao controle de aproximadamente dois em cada três fogachos. Os benefícios começaram a ser observados já nos primeiros dias de uso.

“Quando conseguimos controlar os fogachos, não estamos tratando apenas uma sensação de calor. Estamos melhorando o sono, a disposição, a produtividade e a qualidade de vida dessas mulheres. É uma ferramenta importante que passa a integrar nosso arsenal terapêutico para individualizar ainda mais o tratamento da menopausa”, afirma Dra. Tassiane.

Além da redução dos sintomas vasomotores, os estudos também demonstraram melhora na qualidade do sono, no desempenho das atividades diárias e na produtividade no trabalho, fatores frequentemente impactados durante a menopausa.

“Não existe uma menopausa igual para todas as mulheres. Existe a menopausa de cada mulher. Por isso, quanto mais opções seguras e eficazes tivermos disponíveis, maior será nossa capacidade de oferecer um tratamento personalizado e adequado para cada realidade”, conclui.

Ainda não há uma definição de preço nem data oficial de lançamento no mercado brasileiro. O valor é definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) justamente após o processo de aprovação da Anvisa.

Dra. Tassiane Alvarenga – ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA

Graduação em Medicina pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU;

Residência Médica em Clínica Médica pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP;

Residência Médica em Endocrinologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FM USP);

Título de Especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia- SBEM;

Membro da Endocrine Society, SBEM e ABESO;

Faz parte do Corpo Clínico da Santa Casa de Misericórdia de Passos.

Sobrepeso e Obesidade. Compulsão Alimentar e Ansiedade;

Obesidade Infantil;

Diabetes Mellitus e Pré Diabetes: Controle da glicemia e prevenção de complicações como Retinopatia , Neuropatia , Nefropatia , Infarto do Miocárdio e Acidente Vascular Cerebral (AVC);

Dislipidemias ( Colesterol);

Doenças da tireoide ( Hipo e Hipertireoidismo, Nódulos na Tireóide);

Osteopenia e Osteoporose;

Seguimento pré e pós operatórios de cirurgia bariátrica;

Check-up e Avaliação de rotina;

Baixa Estatura;

Distúrbios da Menstruação, Distúrbios da Puberdade, Crescimento e Desenvolvimento sexual;

Síndrome dos Ovários Policísticos;

Reposição hormonal na Menopausa e Andropausa.