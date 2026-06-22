A JETOUR, marca global de SUVs híbridos que vem ampliando sua presença no mercado brasileiro, anuncia sua participação na Future Mobility 2026, um dos maiores eventos de mobilidade da América Latina. Durante os dias 22, 23, 24 e 25 de junho, no Anhembi, em São Paulo, os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto e realizar test drives com os modelos T1 e T2, dois dos principais representantes da nova fase da marca no País.

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A presença na Future Mobility faz parte da estratégia da JETOUR de ampliar sua exposição junto ao público brasileiro e fortalecer o posicionamento da marca em um momento de crescimento acelerado. A feira reúne mais de 300 marcas expositoras e oferece uma ampla área dedicada à experimentação de veículos, permitindo que consumidores, parceiros e especialistas vivenciem na prática as tecnologias que estão moldando o futuro da mobilidade.

“Participar da Future Mobility é uma oportunidade importante para aproximar a JETOUR dos consumidores e permitir que eles conheçam nossos produtos além das especificações técnicas. O test drive é um momento decisivo na jornada de compra e temos certeza de que o T1 e o T2 irão surpreender pela tecnologia, conforto e experiência ao volante”, afirma Henrique Sampaio, diretor de Vendas da JETOUR Brasil.

Os modelos T1 e T2 apresentam o conceito Boxy da JETOUR, combinando design robusto, tecnologia, conectividade e eficiência, características que têm contribuído para despertar o interesse dos consumidores brasileiros e consolidar a expansão da marca em diversos mercados ao redor do mundo.

Os visitantes da feira poderão realizar test drives com os modelos JETOUR T1 e T2 na área dedicada às experiências dinâmicas do evento, no sambódromo do Anhembi, conhecendo de perto os atributos que fazem dos SUVs da marca uma das novidades mais comentadas do mercado automotivo brasileiro.

Sobre a JETOUR

Fundada em 2018, a JETOUR consolidou-se em pouco mais de oito anos como uma das marcas de maior crescimento no setor automotivo global. Desde o início de suas operações, a companhia já superou 2,26 milhões de veículos vendidos no mundo.

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