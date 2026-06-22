A JETOUR, marca global de SUVs híbridos que vem ampliando sua presença no mercado brasileiro, anuncia sua participação na Future Mobility 2026, um dos maiores eventos de mobilidade da América Latina. Durante os dias 22, 23, 24 e 25 de junho, no Anhembi, em São Paulo, os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto e realizar test drives com os modelos T1 e T2, dois dos principais representantes da nova fase da marca no País.
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A presença na Future Mobility faz parte da estratégia da JETOUR de ampliar sua exposição junto ao público brasileiro e fortalecer o posicionamento da marca em um momento de crescimento acelerado. A feira reúne mais de 300 marcas expositoras e oferece uma ampla área dedicada à experimentação de veículos, permitindo que consumidores, parceiros e especialistas vivenciem na prática as tecnologias que estão moldando o futuro da mobilidade.
“Participar da Future Mobility é uma oportunidade importante para aproximar a JETOUR dos consumidores e permitir que eles conheçam nossos produtos além das especificações técnicas. O test drive é um momento decisivo na jornada de compra e temos certeza de que o T1 e o T2 irão surpreender pela tecnologia, conforto e experiência ao volante”, afirma Henrique Sampaio, diretor de Vendas da JETOUR Brasil.
Os modelos T1 e T2 apresentam o conceito Boxy da JETOUR, combinando design robusto, tecnologia, conectividade e eficiência, características que têm contribuído para despertar o interesse dos consumidores brasileiros e consolidar a expansão da marca em diversos mercados ao redor do mundo.
Os visitantes da feira poderão realizar test drives com os modelos JETOUR T1 e T2 na área dedicada às experiências dinâmicas do evento, no sambódromo do Anhembi, conhecendo de perto os atributos que fazem dos SUVs da marca uma das novidades mais comentadas do mercado automotivo brasileiro.
Sobre a JETOUR
Fundada em 2018, a JETOUR consolidou-se em pouco mais de oito anos como uma das marcas de maior crescimento no setor automotivo global. Desde o início de suas operações, a companhia já superou 2,26 milhões de veículos vendidos no mundo.
Toyota Industries inova seus processos de pintura com IA industrial do Azure
Na planta de Nagakusa, no Japão, a Toyota Industries adotou uma solução de IA industrial baseada no Microsoft Azure para aprimorar, quase em tempo real, o controle de qualidade no processo de pintura de para-choques automotivos. A iniciativa, desenvolvida em colaboração com a Microsoft e a Sight Machine, busca reduzir defeitos, retrabalho e emissões ao transformar dados do chão de fábrica em insights acionáveis para equipes operacionais e executivas.
Na produção automotiva em larga escala, os defeitos de pintura costumam aparecer depois que valor já foi agregado ao produto, causando retrabalho, atrasos e incertezas. Na planta de Nagakusa da Toyota Industries, a qualidade da pintura é uma das etapas mais sensíveis do fluxo de produção de para-choques. Com um grupo cada vez menor de especialistas experientes em pintura, tornou-se evidente a necessidade de migrar das inspeções visuais para uma gestão da qualidade orientada por dados.
Como muitos fabricantes, a Toyota Industries já coletava centenas de dados em suas operações de pintura — de sensores de equipamentos e parâmetros de processo a condições ambientais, como temperatura e umidade. Esses dados foram unificados e estruturados no Azure, mas as equipes ainda não tinham uma visão integrada e em tempo real das operações para entender quais variáveis causavam os defeitos.
Como resultado, identificar as causas-raiz tornou-se um processo lento e intensivo em recursos, com engenheiros e especialistas passando semanas buscando manualmente correlações — enquanto os custos relacionados à qualidade aumentavam. Ao mesmo tempo, a crescente pressão regulatória aumentou a necessidade de que a Toyota Industries avançasse em suas iniciativas de sustentabilidade.
Para a liderança, estava claro que melhorias em analytics isoladamente não entregariam a mudança estrutural necessária. “Precisávamos de uma abordagem diferente — capaz de conectar dados operacionais do chão de fábrica, adicionar contexto operacional e transformar insights rapidamente em ação e decisão para nossas equipes de linha de frente e executivos”, afirma Yoshihisa Watanabe, gerente-geral da Divisão Automotiva do Escritório de Transformação Digital da Toyota Industries.
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