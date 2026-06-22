Hortolândia realiza “Operação Inverno”: pessoas em situação de rua

Ação da Prefeitura visa beneficiar pessoas em situação de rua, durante o Outono/Inverno

A fim de atender pessoas em situação de rua, protegendo-as do frio intenso, a Prefeitura de Hortolândia realiza a “Operação Inverno”, com distribuição de cobertores, durante o período do Outono/Inverno. A iniciativa é da Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, por meio do SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social).

As abordagens, iniciadas em junho, serão realizadas até setembro, por equipes da OSC (Organização da Sociedade Civil) contratada pela Administração Municipal. O SEAS tem a expectativa de distribuir 40 cobertores neste mês.

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Além de distribuírem cobertas, os técnicos convidam as pessoas abordadas a se abrigarem na Casa de Passagem, serviço que faz parte da rede SUAS (Sistema Único de Assistência Social), no município.

Casa de Passagem

A Casa de Passagem funciona 24 horas/dia, disponibiliza atualmente 40 vagas, e está localizada na Rua Gravatás, 10, no Jd Conceição. É um espaço transitório de moradia para homens e mulheres entre 18 e 59 anos, bem como de famílias que tenham vínculo com o município e estejam em situação de rua. Nela, são ofertados cuidados de higiene, documentação e atendimento com equipe multidisciplinar (assistente social e psicólogo), além de oportunidade de convivência com outras pessoas. O objetivo desse serviço é garantir os direitos básicos destas pessoas e possibilitar o processo de saída delas das ruas.

A Prefeitura aguarda recursos financeiros da DRADS (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social) para ampliar a oferta de vagas na Casa de Passagem.

De acordo com a Secretaria de Inclusão e Desenvolvimento Social, durante o Senso de 2025 foram identificadas 130 pessoas em situação de rua em Hortolândia. O Senso de 2026 será feito em julho.

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