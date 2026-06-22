O caso de atropelamento que gerou comoção em Americana teve um novo desdobramento nesta segunda-feira. O motorista suspeito de atropelar e matar Lucas Cirilo dos Santos, de 27 anos, se apresentou à Polícia Civil e foi preso por determinação da Justiça.
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As investigações apontam que Naisan Henrique Silva Nunes, de 25 anos, não possui CNH.
Família denunciou após atropelamento
Indignada com a fuga do motorista logo após o choque, a família de Lucas foi às redes sociais e pediu apoio da imprensa para divulgar o acidente, que aconteceu em frente a uma casa noturna na avenida Europa entre a sexta e o sábado.
O Audi A3 usado no atropelamento foi encontrado abandonado e parcialmente desmontado. A Polícia Civil agora busca esclarecer todos os detalhes do acidente e o que aconteceu após a colisão.
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