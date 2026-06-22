Mãe Americanense realiza encontros nas regiões do São Jerônimo e Praia Azul

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), deu continuidade, nesta semana, às atividades da 12ª edição do programa Mãe Americanense com encontros realizados na terça e na quarta-feira (16 e 17).

As atividades aconteceram no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) Diaconia São Judas Tadeu, no território do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) São Jerônimo, e na Associação de Promoção e Assistência de Americana (APAM), vinculada ao CRAS Praia Azul.

Leia + sobre saúde

No SCFV Diaconia São Judas Tadeu, houve palestra conduzida pela enfermeira Joyce de Paula, que discorreu para as gestantes presentes sobre os cuidados pós-parto. Na APAM, a equipe do SCFV e do CRAS abordou o tema “Cuidados na gestação: formação de vínculos entre mamãe e bebê, função protetiva e redes de apoio”, bem como realizou uma dinâmica em que cada gestante pôde expressar, por meio da pintura, seus sentimentos em relação ao processo gestacional, deixando um recado para seu bebê. Estiveram presentes gestantes inscritas no programa Mãe Americanense e um grupo de gestantes da Unidade Básica de Saúde (UBS) Praia Azul.

Para a educadora social Vitória Soares e para a assistente social Bruna Godois, atuantes no SCFV APAM Praia Azul, a dinâmica foi marcante. “Foi extremamente enriquecedor e emocionante acompanhar este momento tão afetivo delas”, comentou Vitória.

“Sempre se faz necessário ressaltar a importância do programa por possibilitar não apenas um acompanhamento das gestantes, mas proporcionar para elas momentos de aprendizagem, apoio, acolhimento e cuidado, o que, a partir dos relatos das participantes, muitas vezes acaba faltando em seu cotidiano e em suas relações”, complementou Bruna.

Parceria

A assistente social celebrou ainda a parceria entre a APAM e a Estratégia Saúde da Família (ESF) da Praia Azul. “Também é importante destacar a nossa parceria com a equipe da ESF da Praia Azul, que está presente em todos os encontros para ampliar o alcance e o acesso das participantes a serviços que vão além da política de assistência social no território”, concluiu Bruna.

“O Mãe Americanense é um projeto importante para as gestantes em situação de vulnerabilidade em nosso município, pois traz orientações de saúde e bem-estar para as participantes fortalecerem vínculos com seus bebês. É uma iniciativa que tem se mostrado muito positiva desde quando foi implantada na cidade, em 2023”, comentou a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes.

O programa é voltado para gestantes entre a 14ª e a 22ª semana de gestação, em acompanhamento pré-natal, residentes em Americana há pelo menos um ano, com renda per capita de até meio salário-mínimo e inscritas no Cadastro Único. A iniciativa é realizada pela Prefeitura, por meio da SASDH, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

Os encontros são realizados nas regiões atendidas pelos CRAS e pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). As reuniões ocorrem quinzenalmente, ao longo de três meses. Ao final do programa, as participantes recebem kits de enxoval compostos por carrinho de bebê, banheira, bolsa de maternidade, fraldas, roupas e produtos de higiene, entre outros itens, adquiridos com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, no valor aproximado de R$ 1 mil cada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP