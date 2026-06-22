O Centro de Integração e Valorização do Idoso (CIVI) “João Batista Inocentini” recebe, nesta quarta-feira (24), mais uma edição do Baile da Melhor Idade, desta vez com o tema Festa Junina. O evento, promovido pela Prefeitura de Americana, em parceria com o Sindicato Nacional dos Aposentados, acontece das 14h às 18h e tem entrada gratuita.

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O CIVI está localizado na Rua Major Redher, 650, na Vila Jones.

A programação será conduzida por Vado Negri e banda, com um repertório que inclui clássicos de diversas épocas e sucessos da atualidade. O público pode se preparar para ouvir muito forró e baião, entre outros estilos musicais típicos das festas juninas. Também haverá personal dancers durante toda a tarde, para garantir a animação dos participantes.

“O CIVI mais uma vez receberá o Baile da Melhor Idade, desta vez em uma edição junina que promete não deixar ninguém parado”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Baile da Melhor tem apoio de vereadora

O evento é viabilizado pela Secretaria de Cultura e Turismo, com recursos provenientes de emenda impositiva de autoria da vereadora Talitha de Nadai.